«Hem aconseguit que en les muixerangues siga igual un home que una dona»

Ets d’Algemesí? Recordes veure la festa de la Mare de Déu de la Salut, abans de ser muixeranguera?

Jo sí, però ma mare és de l’Alcúdia i recorde veure abans els Negrets.

L’any 1996, hi havia un grup de xiques que volieu fer muixerangues (Fins llavors només en feien els homes). Com va anar la cosa?

Ens ho proposaren dos muixeranguers, Raül i Plàcid. Ells van anar a una reunió de la muixeranga i demanaren que entrarem les xiques, però no els vam fer cas.

Quan decidíreu crear una altra muixeranga?

Ja ho teníem pensat abans de la reunió. Vam dir: «intentem formar part de la muixeranga, però si ens diuen que no, fem una altra colla».

Com començàreu?

Estiguérem un any assajant i, el gener, férem una presentació al poble. L’any següent ja poguérem participar en les festes de la Mare de Déu gràcies als festers del Barri de la Muntanya, que ens va tractar super bé.

- El primer mestre de la Nova Muixeranga va ser Raül Sanchis. Com és que va ser ell?

- Raül havia estat en la Muixeranga d’Algemesí i era quasi l’únic que sabia la tècnica. Va estar cinc anys de mestre de la Nova. Es van fer unes eleccions i vaig sortir jo (riu).

Hi ha gent que creu que el mestre té molt de poder. Que n’opines?

No, no, no. Està molt errada. Jo he intentat sempre tindre àrees tècniques molt àmplies. Moltes vegades trie algú que em pareix el millor, i l’àrea tècnica em diu: «Però mira esta persona», i dic: «Tens raó».

Com explicaries què és la Nova Muixeranga d’Algemesí?

Dins de la Nova hi ha molts grupets, però ens uneix un sentiment de germanor, de veure la vida d’una manera, de fer equip i de no perdre uns valors.

La Muixeranga d’Algemesí té valors arrelats a la tradició, la Mare de Déu, Algemesí,... Quins són els valors de la Nova Muixeranga?

Jo no seria mai de la blava (riu). Nosaltres sempre hem sigut els «hippies», els rojos i les lesbianes del poble. Hem aconseguit que ara, en les muixerangues, és igual un home que una dona.

Què valores més: que algú sàpiga fer muixerangues o la seua assistència als assajos?

Jo premie, sobretot, l’assistència. La gent que és molt «crack» i se permet el luxe de no vindre, potser no la faig pujar en tantes muixerangues, encara que les sabria fer, perquè no me pareix just.

I els xiquets?

Tots els xiquets que volien, feien la figuereta. Començaven fent el pi i aprenien a fer-la. Han arribat a tirar-se molts xiquets! Perquè abans es tiraven, però després d’una sabatada en què li van partir el nas a un, diguérem: «Baixarem de cap per avall, com els castellers».

També milloràreu la seguretat, no?

I tant. Nosaltres imposàrem la faixa perquè, a les bases, ens protegeix un muntó. També incorporàrem el casc; a la primera Mare de Déu ens dèien «Què aneu en moto?» (riu).

La Muixeranga d’Algemesí tenia molts homes adults, però vosaltres éreu jovenets i dones...

Teníem un 80% de dones, mira si volien les dones participar, eh!

Però no teníeu tanta força.

No. Aleshores vam optar per la tècnica: férem fora les sabates; ficàrem la tècnica de pujar amb tres passes; ficàrem unes barres a la paret, per assajar; el xurro que fem amb la faixa i per a facitar la pujada de la xiqueta.

Vau aconseguir muixerangues molt altes i difícils.

La primera vegada que vam fer la Dolçaina, el mestre de l’altra colla em va felicitar i em digué que, amb les seues bases i amb el nostre pom de dalt, l’alta de set estava feta.

També es van formar altres muixerangues fora d’Algemesí, com ho vau veure?

Jo ho veia bé. Va haver-hi una època que tenia més temps lliure ¡ sóc una malalta, de veritat. Anava tots els divendres a l’assaig de la Jove Muixeranga de València, el dissabte al matí a la Carabassota de Guadassuar i el dissabte per la vesprada a la Nova Muixeranga d’Algemesí. A mi m’encanta que s’haja obert el ventall.