La novel·la La merla blanca de Juli Martínez Amorós, de Novelda, ha estat guardonada amb el premi Teodor Llorente de novel·la 2022, convocat per l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona. El guardó està dotat amb 3.000 euros i suposa a més la publicació de l’obra per Vincle Editorial.

El jurat format pels escriptors Núria Cadenes, Josep Manuel Vidal-Illanes i Francesc Viadel, l’editor Manolo Gil i la regidora de cultura de La Pobla de Vallbona, Beatriu Palmero, com a presidenta, ha destacat La merla blanca pel gran domini que mostra el seu autor en la creació d’atmosferes i intrigues.

Per la seua part, el guanyador del Premi de Poesia Teodor Llorente 2022 ha estat Gregori Royo Bello, de Montalbán, Terol, i veí d’Oliva, a La Safor, amb el poemari Visat al cor de la bèstia, que també serà publicat per Vincle Editorial.

El jurat format pels poetes Isabel Robles, Jaume Subirana, Ferran Bretó, l’editor Manolo Gil i la regidora Beatriu Palmero ha destacat la seua intensitat poètica al plantejar la metàfora social de les grans metròpolis com Nova York mitjançant el viatge migratori, tant interior com exterior, dels més desposseïts.

Els premis Literaris Teodor Llorente s’iniciaven en 2006, però des de 2017 s’han convertit en un referent en l’àmbit lingüístic. La regidora de Cultura, Beatriu Palmero, destaca la importància dels premis «tant per la quantia del econòmica i la publicació de l’obra com per la qualitat del jurat, el que ha permés que els premis s’instauren i consagren dins la convocatòria anual de certàmens amb una gran repercussió».