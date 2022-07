L’audiovisual valencià està en un bon moment, però necessita un impuls definitiu, amb la veu i implicació del sector. Sobre aquesta premissa, l’Institut Valencià de Cultura (IVC), organitza ‘Reflexions sobre el cinema valencià. Unes jornades al voltant de l’audiovisual valencià’, que se celebren a la sala 7 de l’Edifici Rialto des d’ahir i que es tanquen hui. El director i coordinador d’aquesta iniciativa és l’escriptor, actor i cineasta valencià Sergio Villanueva.

Sobre les jornades, Sergio Villanueva assenyalat que «durant dos dies, representants de tots els sectors de l’audiovisual valencià, així com de les institucions públiques i universitàries, presentaran ponències i debatran sobre la situació actual de cinema valencià amb l’objectiu de definir estratègies futures per a potenciar la nostra indústria cinematogràfica i generar nous estímuls i oportunitats per als que hi treballen tant en l’àmbit tècnic com artístic».

Les jornades estan conformades per quatre taules redones i dues ponències que seran gravades per l’equip del Taller d’Audiovisuals de la Universitat de València. Quan siguen editades, aquestes gravacions seran de domini públic i podran descarregar-se i ser vistes des de la pàgina web de l’Institut Valencià de Cultura. Totes les taules redones estan coordinades i moderades per Sergio Villanueva.

La primera jornada es va iniciar amb una reflexió del director general de l’IVC, Abel Guarinos, sobre el bon moment artístic i d’exhibició del cinema valencià actual, i amb una ponència sobre el nou cinema valencià a càrrec de Marta García Carrión, vicedegana d’Estudis i Organització Acadèmica de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València i autora del llibre La regió en la pantalla. El cinema i la identitat dels valencians’ (2016) entre altres publicacions.

Més promoció

Després de la contextualització històrica de García Carrión, es va celebrar una taula redona sobre la situació actual de la indústria audiovisual valenciana en la qual se’n van analitzar les circumstàncies específiques dels diferents sectors, des de la direcció i la producció fins a la distribució, exhibició i promoció publicitària de les pel·lícules.

A més de Marta García Carrión, van participar la productora Paloma Mora de TV ON; el director i guionista Pau Martínez; la directora, productora i presidenta de la PAV, Giovanna Ribes, i el cap de Cultura de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, on va quedar palés que la falta de promoción de l’audiovisual valencià és un dels seus mals endèmics.

A la vesprada es va celebrar una taula redona sobre el grau de protagonisme dels actors. En el debat hi participen el director i guionista Nacho Ruipérez; la productora Lorena Lluch de Filmeu; l’actor Sergio Caballero; l’actriu i expresidenta de l’associació Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV), Iolanda Muñoz, i la productora i coordinadora tècnica d’AISGE en València, Regina Enguídanos.

Les jornades es tanquen amb una taula redona sobre la possibilitat de crear una escola oficial de cinema a la C. Valenciana.