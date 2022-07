El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) presentarà el pròxim mes de setembre «Jaime Hayon: InfinitaMente», la primera exposició retrospectiva de gran format sobre l’obra de Jaime Hayon que se celebra a Espanya. Una mostra que forma part del calendari oficial de World Design Capital València 2022 i que podrà visitar-se a les sales Ferreres i Goerlich del CCCC des del 22 de setembre fins al 16 d’abril de 2023.

Organitzada i produïda pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i el Centre del Carme, l’exposició aborda la trajectòria artística de Jaime Hayon, Premi Nacional de Disseny 2021, i tot un referent a escala internacional.

«Jaime Hayon: InfinitaMente» mostrarà una selecció dels treballs més emblemàtics d’aquest carismàtic creador, tant en l’esfera d’instal·lacions i peces artístiques com en la de productes per a empreses. La mostra inclou també treballs que mai s’han presentat a Espanya com «Masquemask», «Mesamachine» o «Mediterranean Digital Baroque», així com obra pictòrica de gran format i escultures.

«El Centre del Carme ofereix, per primera vegada a Espanya, una gran retrospectiva de l’obra de Jaime Hayon, aplicant un enfocament didàctic que permet conéixer el seu univers personal i el seu procés de creació. L’any en què València és capital mundial del disseny, no podia faltar un reconeixement a la figura de Jaime Hayon, un dels més destacats creadors del nostre país, l’obra del qual combina disseny i art, artesania i indústria, mostrant des de València la presència del disseny en el dia a dia de les persones, en els objectes quotidians i decoratius, i com les peces artístiques poden arribar a tota la ciutadania», assenyala el director del Consorci de Museus i del CCCC, José Luis Pérez Pont.

El CCCC reunirà en un gran desplegament expositiu tot l’univers del dissenyador, fent un recorregut a través dels materials, les eines, el procés creatiu, la inspiració i les referències del polifacètic creador. Els visitants podran trobar una selecció de productes i mobles produïts al llarg dels 20 anys d’Hayon Studio, incloent-hi peces úniques o limitades junt amb mostres de processos i materials en cru, que permetran descobrir tots els detalls que normalment no són visibles.

La mostra inclou també alguns dels últims treballs d’Hayon en el seu vessant purament artístic, així com la instal·lació «Mediterranean Digital Baroque», una de les primeres exposicions del dissenyador, o «Masquemask», una mostra de 7 màscares-tapís de gran format concebuda per al LODZ Design Museum.

El vidre i la ceràmica, grans protagonistes en l’obra d’Hayon, seran el tema central de dues de les sales, l’eix temàtic de les quals serà la creativitat aplicada al material i la cerca de diferents eines d’expressivitat dins de cada disciplina.

La secció central estarà dedicada al procés creatiu que hi ha darrere de peces de mobiliari, il·luminació i accessoris de caràcter comercial, posant en evidència el «backstage» de les creacions i revelant sense pudor les referències, fonts d’inspiració i detalls de la producció tant industrial com artesanal, que enriqueixen el discurs i posen les peces en context. També es mostraran «sketchbooks», quaderns de notes i dibuixos solts, així com diversos objectes, mostres i prototips del món més personal d’Hayon.