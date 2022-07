Un total de 16.731 escolars de 450 centres educatius de la Comunitat Valenciana han participat en les activitats educatives de l’IVAM des d’octubre de 2021 fins a juny de 2022. L’equip de mediació del museu ha desenvolupat projectes inspirats en les exposicions del Centre Julio González i de l’IVAM Alcoi, experiències dissenyades específicament per als centres escolars del barri del Carme, col·legis rurals o barris vulnerables d’altres comarques de la Comunitat Valenciana.

Prop d’11.200 estudiants d’Educació Infantil han visitat el museu gràcies al projecte «L’IVAM en viu». Entre les seues activitats destaca un taller d’ocupació mural participativa amb motiu de l’exposició «Els exilis de Renau» o la proposta «Esperant un joc», un projecte educatiu inspirat en les obres de la col·lecció de l’IVAM.

«Un exercici de violència. Guillermo Ros», «Pinazo en l’espai públic», «Anni i Josef Albers», així com les mostres d’IVAM Alcoi «Escultura infinita» i «La fotografia al mig», són altres exposicions que han comptat amb un taller específic per a grups escolars. Els caps de setmana s’ha mantingut l’oferta de visites comentades a les exposicions del museu i els tallers familiars.

Museu obert i inclusiu

L’IVAM ha continuat treballant sota el paradigma de museu obert i inclusiu, que defineix gran part de la seua filosofia i que connecta amb la seua vocació de servei públic. Per això, més de 900 escolars de col·legis situats en barris vulnerables i en centres rurals han participat en els projectes artístics d’immersió realitzats a la Comunitat Valenciana. El projecte «L’IVAM al territori», que ha impulsat tallers com «A prop» o «El rum-rum serà memorable», es dirigeix a centres escolars que tenen menys possibilitats d’acudir fins a les instal·lacions de l’IVAM.

D’altra banda, quasi 3.000 estudiants d’un total de 54 col·legis han participat en «L’IVAM no és enlloc», un projecte amb què el museu posa a l’abast del professorat ‘kits’ digitals amb algunes de les mediacions educatives realitzades a partir de les seues exposicions principals. «Ballem amb Julio!» ha sigut una d’aquestes propostes amb què s’ha acostat la dansa contemporània a les aules a partir de l’obra de Julio González.

Cal destacar, a més, que prop de 2.000 estudiants han participat en «Esperant un joc», un taller dut a terme per mitjà d’un dispositiu que viatja de l’IVAM fins a les escoles d’Educació Infantil per a acostar l’art contemporani als més menuts.

Projectes de proximitat

Amb «L’IVAM és barri», el museu ha dut a terme projectes educatius dissenyats específicament per a centres del barri del Carme i Ciutat Vella, encara que la intenció d’aquest projecte és arribar gradualment a més centres del territori. Un d’aquests tallers ha sigut «Moguda!», una biblioteca artística itinerant que ha viatjat, durant el curs acadèmic, per centres educatius del barri del Carme. La biblioteca escolar itinerant de l’IVAM es concep com una «biblioteca sense murs» que estén els seus serveis i recursos a més de 1.500 alumnes de totes les edats.

«L’IVAM és barri» s’ha completat amb la representació teatral «Petroli» a càrrec dels alumnes de Batxillerat de l’IES Barri del Carme i el taller «La naturalesa i el seu tremolor», un recorregut a peu —dissenyat per la Societat Doctor Alonso— pel barri del Carme a partir d’eines del teatre.