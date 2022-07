Despertar l’interés i el gust per la lectura, millorar la comprensió lectora, compartir la lectura, gaudir dels llibres i convertir la lectura en un acte d’oci col·lectiu. Aquests són alguns dels objectius del Certamen De Viva Veu, la trobada de lectura en veu alta que se celebra cada curs des de fa set edicions als centres valencians.

La final d’aquesta setena edició, que va tindre lloc el mes passat al Palau de les Arts de la ciutat de València, va comptar amb 82 estudiants procedents dels certàmens locals celebrats en les poblacions d’Algemesí, Alzira, Benetússer, Benifairó de les Valls, Catarroja, Foios, Guadassuar, Montserrat, Museros, Navarrés, Rafelbunyol, Riba-roja de Túria, Sollana, Sueca, Turís, València, Vinalesa i Xirivella. També hi van participar centres escolars de les poblacions d’Alcàsser, Godella, Mislata, Picanya, Torrent i la Vall d’Uixó.

Aquesta final és la culminació al treball realitzat a les aules durant tot el curs amb els més de 8.700 alumnes de 59 centres educatius participants. Des del mes de febrer que comença aquesta iniciativa a través de certàmens locals, per on han passat en aquest darrer curs vora 800 lectors i lectores, dels quals 82 han arribat a la final.

Jesús Figuerola, president de la Fundació FULL va donar «l’enhorabona a tot l’alumnat que ha participat en el projecte DE VIVA VEU aquest curs i especialment als participants en aquesta Final, pel treball realitzat i pel gran nivell que ens han demostrat amb les seues lectures». A l’acte final també van assistir Carmina Prats, cap del Servei de Foment lector de la Subdirecció General del Llibre de la Generalitat Valenciana, Adrián Caballero, representant de Caixa Popular i representants dels ajuntaments que participen en el projecte.

Respecte als guardonats, el comité de selecció format per Mercé Viana, Miquel Puig, Teresa Val, Carmen Cardona, Rosa Canyada i Manel Romero van atorgar un guardó i quatre mencions especials en cada categoria d’aquesta setena final del certamen. A més a més, tots els participants van rebre llibres d’editorials valencianes com a obsequi.

De Viva Veu és una proposta impulsada per FULL -Fundació pel Llibre i la Lectura amb la col·laboració de FEETS Gestió de Projectes. Compta també amb el suport de la Generalitat Valenciana i de Caixa Popular i la col·laboració de tots els ajuntaments que han participat en la Fase Local. Està dirigida a l’alumnat d’Educació Primària i Secundària de les poblacions de la Comunitat Valenciana i busca reforçar la tasca que es fa als centres docents respecte a la lectura en veu alta, que no només suposa un foment lector i un impuls de la lectura, sinó també la potenciació d’habilitats orals i oratives amb públic. A la seua pàgina web (www.devivaveu.es) es poden consultar els guardonats i les bases del certamen, que ja prepara la seua huitena edició per al curs escolar vinent.