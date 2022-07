La 32 edició de Mostra Internacional de MIM de Sueca se celebrarà del 14 al 18 de setembre amb el lema «La pell parla». I és que enguany, el festival busca fer referència a aquells sentiments que ens recorren el cos quan estem enfront d’una obra artística, perquè com diu el mateix autor del cartell, Assad Kassab, «la pell també ens parla».

Ximo López, secretari Autonòmic de Cultura, va destacar «transcendència i la implicació de la societat de Sueca amb el Festival», en la presentación ahir de la programación, una relació que no s’entén l’una sense l’altra. Vladimir Micó, regidor de Cultura, va avançar que en aquesta edició, des de l’Ajuntament de Sueca i l’organització del Festival, s’aposta per un «MIM per a tots» oferint més espectacles en obert, sent conscients de la realitat econòmica.

El MIM portarà fins a Sueca les millors propostes de teatre de sala i de carrer, on la gestualitat, el cos i el moviment dels intèrprets són el principal element artístic dels espectacles, però és que a més, enguany la programació posa un accent especial en la diversitat i l’equilibri territorial, de la mà de les diferents mirades artístiques dels seus creadors, d’espectacles arrelats en la cultura, mirada i societat de cada territori.

Una diversitat que connecta amb l’àmbit artístic i humà. I que en paraules de Dimas Vázquez, alcalde de Sueca, col·loquen al «festival a un nivell de reconeixement nacional i internacional».

«Aforismats»

Enguany participen 20 companyies amb un total de 47 representacions programades. Entre les companyies nacionals hi ha un suport a l’escena valenciana, amb 4 companyies i dues estrenes absolutes. Un d’ells, l’espectacle «Aforismats» de l’Institut Valencià de Cultura, una proposta híbrida de l’esperit més irònic i irreverent de Joan Fuster, coincidint amb el centenari del seu naixement. L’altra estrena, «Zoociedad», de La Pota Esquerra, és una aposta del festival per la nova creació.

A més, aquesta edició completa la seua programació amb 10 companyies nacionals de 7 comunitats diferents (Aragó, Castella i Lleó, Catalunya, Balears, Galícia, Madrid, País Basc) , i amb 6 companyies estrangeres de 3 països distints (Bèlgica, Alemanya- Israel, França).

També es programaran propostes amb un contingut social per conectar la realitat i el món actual com són la guerra, la recerca d’una llar o la relació amb els nostres majors, però també espectacles que interactuen d’una manera més lúdica amb el públic, que juguen amb l’espectador i establisquen una connexió i una complicitat més immediata.

La directora, Ángeles González, va destacar que enguany, el primer encapçalant la direcció del MIM, s’ha apostat pel contingut social, però també pel punt festiu perquè «a vegades és necessari gaudir».

En aquest sentit es podrien destacar algunes propostes com «Ama» de Marie de Jong, una proposta amb un treball de gest i màscares minuciós, «MDR-Mort de riure» de Los Galindos, una posada en escena sorprenent, crítica i àcida amb un ritme frenètic, o «Poi» de la Cia. D’es Tro, una peça poètica molt premiada que connecta amb les arrels i la tradició mediterrània.