Javier Perianes, en les seues facetes de pianista i director, clausura amb l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) la temporada 2021-2022 amb tres concerts a Cullera, Borriana i Llíria els dies demá, dissabte i diumenge, respectivament.

L’artista de Huelva, reconegut com el pianista més internacional de la seua generació, tocarà i dirigirà des del teclat la formació titular de Les Arts en un monogràfic dedicat a Beethoven amb les seues obres Concert per a piano número 1 en do major, opus 15’ i Concert per a piano número 3 en do menor, opus 27.

Els concerts s’emmarquen en la gira autonòmica de ‘Les Arts amb Tu’, que durant els mesos de juny i juliol ha oferit recitals lírics, òpera representada, música de cambra i vetlades simfòniques en més de vint municipis valencians a càrrec dels artistes del Centre de Perfeccionament, l’OCV i el camió escenari de ‘Les Arts Volant’.

La gira ‘Les Arts amb Tu’ s’adscriu a la línia de la programació ‘Les Arts és per a Tots’, que promou accions d’obertura i proximitat per a acostar l’activitat artística del teatre al públic. La clausura del I Festival de Llíria aquest diumenge, al teatre de la Banda Primitiva, serà l’última actuació de la ‘tournée’ autonòmica prèvia a l’aturada estival.

Després de l’estiu, ‘Les Arts amb Tu’ marcarà també l’inici de l’activitat de l’OCV el mes de setembre. D’aquesta manera, James Gaffigan, director musical de Les Arts, inaugurarà la dessetena temporada l’1 de setembre a Altea, amb obres d’Esplá, Mozart i Schumann al faristol, un programa que repetirà el dia 2 del mateix mes a Torrent i el dia 3 a Torrevieja.

Javier Perianes

La carrera internacional de Javier Perianes l’ha portat a les sales de concert més prestigioses i amb les orquestres principals en col·laboració amb directors com Daniel Barenboim, Charles Dutoit, Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, Yuri Temirkanov, Gianandrea Noseda, Ivan Fischer, Gustavo Gimeno, Simone Young, Juanjo Mena, Vladimir Jurowski, David Afkham o Daniel Harding, i actuant en festivals com els Proms de la BBC, Lucerna, Primavera de Praga, Stresa, Sant Sebastià, Santander o Granada.

És Premi Nacional de Música 2012 i Artista de l’Any 2019 dels International Classical Music Awards (ICMA). També ha sigut distingit amb la Medalla d’Honor del Festival de Granada en reconeixement a la seua llarga relació amb el festival, on ha sigut Artista en Residència en 2021.

La temporada 2021-2022 inclou col·laboracions amb les orquestres Filharmònica de Luxemburg, Sydney Symphony o les simfòniques de San Francisco i Toronto, a més de l’estrena del ‘Concert per a piano’ de Jimmy López al Royal Festival Hall de Londres, juntament amb la Filharmònica de Londres dirigida per Klaus Mäkelä. Perianes compta amb una discografia extensa que inclou des de Beethoven, Mendelssohn, Schubert, Grieg, Chopin, Debussy, Ravel i Bartók fins a Blasco de Nebra, Mompou, Falla, Granados i Turina.

Entre els seus àlbums més recents destaca el que ha gravat amb l’Orquestra de París i Josep Pons, amb el Concert en sol de Ravel, Le tombeau de Couperin i Alborada del gracioso.