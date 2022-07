L’artista Anna Boghiguian, la valenciana Mar Arza, la fotògrafa i activista sud-africana Zanele Muholi i la guanyadora del Premi Julio González 2022, Carmen Calvo, són les quatre dones que protagonitzen l’oferta expositiva d’aquest estiu a l’IVAM.

El públic pot visitar una exposició que homenatja Carmen Calvo (València, 1950). Amb l’objectiu de mostrar l’univers de l’artista, l’IVAM ha traslladat a la galeria 1 el taller de Carmen Calvo, alhora que proposa un recorregut per tota la trajectòria de la creadora a través de setanta obres: des de les seues primeres incursions en el terreny de la instal·lació, dibuixos, llibres, postals, fotografies, els seus treballs escultòrics, fins a una instal·lació inèdita.

L’IVAM també acull la primera exposició al nostre país de l’artista Anna Boghiguian (El Caire, 1946). ‘A vegades, inesperadament, el present es troba amb el passat’ és el títol de la monogràfica, realitzada en col·laboració amb el Museum für Gegenwartskunst de Siegen (Alemanya), que reuneix dibuixos, pintures, ‘collages’, escrits i instal·lacions en què aborda temes com el trànsit de mercaderies pel canal de Suez, el Tractat de Versalles, la sobreexplotació dels recursos naturals o l’emergència climàtica.

En la línia de denúncia de l’homofòbia i el racisme se situa el treball de Zanele Muholi (Umlazi, Durban, 1972), que s’identifica com a persona no binària i es defineix com a activista visual. L’exposició, que ja es va poder veure a la Tate Modern de Londres i al Gropius Bau de Berlín, presenta a l’IVAM una selecció de les seues principals sèries, en les quals documenta les vides dels col·lectius LGTBIQ+ dins i fora de Sud-àfrica.

Una altra de les dones protagonistes és Mar Arza (Castelló de la Plana, 1976), que explora els significats de la maternitat, la fecunditat i el cos femení.