Les muixerangues i l’acrosport

«L’acrosport» és una paraula composta que ve d’acròbata, que a la vegada deriva del grec: akrobatos: akros (alt) i bat (anant), literalment vol dir: «caminar de puntetes». Ja a l’antiga Grècia, bressol de molts esport, es realitzaven acrobàcies, sent els acròbates personatges molt populars. Als segles IV-XIII en Europa els acròbates viatjaven i actuaven per diferents pobles, places i fires. A la Xina, es realitzaven acrobàcies des de la dinastia Han, formaven part dels festivals dedicats a la celebració de la recollida de la collita. Al Renaixement, a Venècia (s. XV) se celebrava el «Concurs d’Arquitectura Viva», que consistia en construir piràmides humanes i donaven un premi als que la feien més gran. Als anys 30, l’antiga URRS començà a practicar les acrobàcies com a esport específic. Però, els acròbates més famosos i populars han estat els del circ, aquells que a ritme de música ens delecten amb els seus bots i figures impossibles, un clar exemple és el Cirque du Soleil .

El primer campionat del món de gimnàstica acrobàtica va tenir lloc a 1974, i des de 1999, aquest esport, ha estat incorporat a la Federació Internacional de Gimnàstica.

Així, «l’acrosport», o «acrogimnàstica», introdueix a l’alumnat en la formació de figures o piràmides corporals, acrobàcies, elements de força, flexibilitat i equilibri, com a les muixerangues. De fet, molts docents han demanat ajuda a membres de colles per a fer classes pràctiques. Així, a més de fer exercicis, s’introdueixen la cultura i les tradicions. La majoria de figures a la gimnàstica acrobàtica, es realitzen acompanyades de música; com sabem, les muixerangues segueixen un ritme, el que marca el tabal i la dolçaina, aleshores hi ha transversalitat amb altra àrea: Música.

«L’acrosport» s’ha introduït a les escoles i instituts per les grans qualitats pedagògiques que aporta, ens explica Lluís Tamarit, de la Muixeranga de Sueca i professor d’Educació Física de Secundària: «L’acrosport necessita creativitat i cooperació per a poder formar les figures; inclusió, com a les muixerangues, tots i totes són necessaris; autosuperació i autoestima; exercitem la motricitat i donem cabuda a l’expressivitat; sociabilitat i treball mixt, trencant així les barreres i prejudicis que es produeixen sobre tot a l’adolescència. També es fomenta la creativitat, ja que a partir d’unes bases es poden idear figures diferents, de vegades molt sorprenents».

En aquests dos anys tan difícils de pandèmia, que els joves ho han passat tan malament, les muixerangues són una forma de prendre contacte físic amb la gent, d’agafar-se, abraçar-se, de fondre’s en una pinya, aleshores, també afegim un element psicològic, terapèutic.

«Tanmateix» -continua Lluís-, «hi ha diferents nivells i posicions, com a una construcció muixeranguera, així, ‘portor’ és el/la que agafa, el seu cos és el suport de la figura, a una muixeranga seria la base; ‘àgil o volteador/a’, el/la que fa equilibri, serien els segons/segones o alçadors/es i ‘ajudant’, podrien ser les primeres mans i la pinya. També ensenyem les diferents formes d’agafar-se, distingim entre: presa de mans o adherència, presa mà a mà, presa de pinsa, presa mà-canell, presa braç-braç, entrellaçat de canells-mans, presa mà-peu,...».

Moltes de les figures que realitza l’alumnat formen part del repertori muixeranguer, val a dir que es realitzen netes i sense faixes, per tant solen ser com a molt de tres alçades. Les més comunes són remats «d’alcoianets», pinets i la que més agrada als/les joves, perquè hi participa tothom: «la falconera».

Aquest aprenentatge necessita pràctica i continuïtat al llarg dels diferents cursos, variant la dificultat i la complexitat de les figures. S’ha de començar amb nocions bàsiques, teoria i seguretat per a evitar sobreesforços i lesions.

De vegades i davant de persones que desconeixen el tema, la pràctica de fer muixerangues, pot semblar perillosa, si es reben unes nocions bàsiques a l’escola o a l’institut, poden allunyar-se aquests falsos mites. Les muixerangues als centres educatius tenen cabuda i de segur que seran pilars fonamentals a les programacions didàctiques futures.