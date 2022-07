Des de fa uns anys, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) al costat de Turisme uneixen forces per a oferir un incentiu més al turisme que recorre el nostre territori en els mesos d’estiu. La música de les bandes que floreix en les societats musicals és el complement perfecte per a dotar de vida a localitats que aprofiten el bon temps per a atraure les mirades -i les ganes de festa- de visitants tant de dins com de fora de les nostres fronteres.

Així, gràcies al suport de Turisme Comunitat Valenciana, ja està en marxa la tercera edició de la campanya «Músics amb Denominació d’Origen – Circuit de concerts per al foment del turisme a la Comunitat Valenciana». Aquest circuit de concerts s’emmarca dins del projecte general ‘Comunitat Valenciana, Terra de Música’. La finalitat del mateix és convertir el patrimoni de les societats musicals en un impuls cultural i turístic per contribuir a posicionar la imatge de la Comunitat Valenciana com referent turístic sostenible, al mateix temps que reforçar l’hospitalitat com a valor competitiu i diferencial d’aquest territori. Fins a octubre La campanya consisteix en la realització de més d’una vintena de concerts de grups de xicotet format (grups de cambra, big bands, quartets, etc.) procedents de les Societats Musicals federades, que se celebraran fins a mitjans del pròxim mes d’octubre de 2022 al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu d’oferir una agenda cultural i així aportar al posicionament turístic de l’any oferint un complement d’interés cultural a destins freqüent i infreqüentment visitats en temporada estival. El programa repartirà continguts culturals a llocs d’alt interés turístic durant els mesos més calorosos de l’any com Canet d’en Berenguer o Xàbia, al mateix temps que oferirà un ganxo cultural per a atraure visitants a altres territoris com Alfondeguilla, Albuixech, Agost, Beneixama, San Isidro, Bocairent o El Verger. Una mostra més del poder vertebrador del moviment, que recorre tots els racons de la Comunitat Valenciana, sent present en el 95% dels municipis de més de 500 habitants. Estímul Per a la presidenta de la FSMCV, Daniela González, aquest cicle de concerts «suposa un gran estímul per a dinamitzar el panorama de concerts de les societats musicals, adaptant-nos a nous formats i nous repertoris, al mateix que vinculem la nostra música amb el turisme i el patrimoni, una aliança d’èxit que s’està consolidant dins de l’oferta cultural de la Comunitat i confiem que tinga un llarg recorregut». Aquest cicle, que ja ha arrancat amb èxit amb la realització dels primers 5 concerts durant l’estiu, continuarà en les pròximes setmanes amb actuacions des de les localitats de Museros (dimecres 27 en la Plaça Poeta Llorente) o Port de Sagunt (dilluns 01 d’agost als jardins del Centre Cívic). La programació completa de «Músics amb Denominació d’Origen – Circuit de concerts per al foment del turisme a la Comunitat Valenciana» pot consultar-se en la web de la FSMCV.