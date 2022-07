L’edició d’enguany de Sagunt a Escena ofereix en el seu cartell cinc espectacles de dansa per a tots els públics. Hi destaca la presència de la companyia Acosta Danza, formació que dirigeix des de 2016 el ballarí Carlos Acosta, una de les estreles del ballet mundial, que arribarà l’11 d’agost al Teatre Romà de Sagunt amb un elenc compost per 15 ballarins i sis músics, un grup d’artistes de primer nivell per a recrear una història en la qual ressona la pròpia biografia del seu director artístic.

Nascut en una família humil de l’Havana, la seua arribada a la fama internacional del ballet va ser el fruit de molts anys de sacrifici i renúncia que ell mateix va narrar en el llibre No way home. La cineasta Icíar Bollaín es va acostar a una història tan peculiar en «Yuli» (2018), la pel·lícula estrenada en el Festival de Sant Sebastià i per la qual Acosta va estar nominat en la categoria de millor actor novell dels Premis Goya. ‘Tocororo, fábula cubana’ es va estrenar en 2003 al Gran Teatre de l’Havana Alicia Alonso. L’espectacle va marcar l’inici com a coreògraf de qui fins aleshores havia sigut un dels ballarins tècnicament millor dotats per a la interpretació dels rols clàssics de la història del ballet. Nous horitzons Per a la seua primera creació, Acosta es va inspirar en costums i personatges de la societat cubana i els va dibuixar amb les línies del ballet clàssic, el llenguatge contemporani i els balls folklòrics. Temes com la migració, l’amor filial i eròtic, la violència urbana i el desarrelament componien un relat colorit sobre la busca d’horitzons nous. L’espectacle va trencar tots els rècords de taquilla en el Teatre Sadler’s Wells de Londres i va ser nominat a un Premi Olivier en 2004. El desembre de 2016, la companyia Acosta Danza, que s’havia acabat de formar, va presentar, en el mateix Gran Teatre de l’Havana, la versió ‘suite’ de l’espectacle, sense haver deixat de representar-la internacionalment des d’aleshores. «La dansa és un regne autònom de construcció de significats, no subordinat al text ni a la dramatúrgia. Carlos Acosta ens proposa en ‘Tocororo Suite’ un espectacle festiu i efusiu, però executat amb el rigor de l’escola neoclàssica cubana, hores d’assaig interminables i perfecció tècnica. Acosta treballa amb solvència coreogràfica tant el gran grup, com l’escala mitjana i la individual, per això vaig pensar que era una oportunitat única per a veure a Sagunt una de les millors companyies del circuit», diu la directora artística del festival, Inma Expósito.