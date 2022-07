Aquest mes de juliol ha tingut lloc la 5a Trobada de Ciutats Lectores a Alberic. L’acte va tindre lloc al Teatre Liceu amb la benvinguda de Tono Carratalà, alcalde del municipi, i la participació de les Ciutats Lectores de Bocairent, Marines, el Puig, l’Alcúdia, Paiporta i, la localitat amfitriona que acollia la trobada, Alberic.

Cal contextualitzar adés que Ciutat Lectora és un programa d’acompanyament per a la implantació estratègica i planificada d’un programa de motivació lectora en l’àmbit municipal mitjançant la creació d’un Consell de Lectura Municipal i l’assessorament de tècnics especialistes de FULL Fundació pel Llibre i la Lectura, qui, al seu torn, té l’autoria del programa. Així mateix, aquest projecte compta amb el suport incondicional de l’àrea de Cultura de la Diputació de València i està inserit dins del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura que impulsa la Generalitat Valenciana.

Com a novetat de la trobada anual de Ciutats Lectures, enguany el programa de l’esdeveniment a Alberic va girar al voltant del podcast com a eina de foment de la lectura i va comptar amb la participació de Santi Barrachina, expert en comunicació i divulgador cultural, que realitzà un taller sobre recursos i estratègies per a crear un podcast. A més, els participants van poder aprendre de la comunicació Tàndem, el podcast que ens hauria agradat escoltar, a càrrec de Marina Llompart, editora LIJ i mediadora, i Guillem Fargas, mestre especialista en literatura i bibliotecari escolar, ambdós creadors de Tàndem podcast de LIJ.

En directe

La presentació dels projectes que cada Ciutat Lectora ha dissenyat per a implementar-los pròximament i les reflexions sobre l’evolució del programa en cada municipi, es van exposar amb un podcast en directe en què participaren representants dels diferents consells de lectura de totes les Ciutats Lectores que confluiren a Alberic. Entre aquests projectes destacaren: Solta de llibres en la Muntanyeta, de la Ciutat Lectora d’Alberic; Teixint paraules alades, d’Alcúdia; ¿Quién ha dicho vejez? Biblioterapia para mayores, de la Ciutat Lectora d’Utiel; Vesprades de cafè i lletres, de la Ciutat Lectora de Bocairent; S.O.S. Atraco en la biblioteca, de la Ciutat Lectora de Marines; i Carrers literaris, de la Ciutat Lectora del Puig.

A la trobada varen assistir més de 40 participants que van gaudir del programa en un matí profitós amb el podcast com a protagonista principal així com la tertúlia habitual durant la pausa del café i del dinar entre tots els assistents a l’acte organitzat per Ciutat Lectora.

Des de l’organització de l’acte es vol ressaltar l’agraïment i reconeixement cap a totes les persones implicades en la V Trobada de Ciutats Lectores. «Aquests actes signifiquen moments per a conéixer-se i posar en comú diverses experiències i ferramentes emprades per al foment de la lectura en cada població», indiquen des del cor de l’ens. El fermall de la vesprada fou una ruta històrica i literària per la ciutat d’Alberic oferida pels amfitrions.