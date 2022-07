L’assemblea de l’Associació Valenciana d’Empreses de Producció Audiovisual, Avant, ha escollit per unanimitat Rafa Molés (director de Suica Films) com a nou president de l’entitat. La nova junta directiva estarà formada per tres vicepresidències, que assumiran Lorena Lluch (directora de producció de Filmeu), Sandra Mora (productora executiva de Quatre Films) i Lorena Torres (productora executiva de Fly Hunter).

L’assemblea de l’entitat ha escollit Rafa Piqueras (LOF Media) com a secretari i Alberto Abenza (HV Produccions) com a tresorer. La nova junta directiva es completa amb quatre vocals: Lina Badenes (Turanga Films), Araceli Isaac (Nakamura Films), Marc Lledó (Pegatum) i Mila Luengo (Wicker Films).

La junta directiva entrant es proposa enfortir la internacionalització del sector audiovisual a la Comunitat Valenciana i promoure una escola pública de cinema per fomentar i formar el nou talent local. D’altra banda, la nova direcció assumirà un rol de continuïtat per mantenir l’associació com a referent de les polítiques audiovisuals de la Comunitat Valenciana.

Una altra de les prioritats d’Avant serà la prevenció dels abusos laborals i per motiu de gènere en el sector audiovisual. «La creació i consolidació d’una identitat de l’audiovisual valencià no pot separar-se d’un compromis social», afirma el nou president d’AVvant, Rafa Molés. «Per això la nova junta i totes les empreses associades a AVANT ens hem reptat per a convertir-nos en un model i exemple a seguir en la prevenció, detecció i denúncia dels abusos i de l’assetjament per motius de génere en la indústria audiovisual», afegeix.

Posicionar el sector

Avant reuneix una trentena d’empreses i entitats dedicades a la producció audiovisual a la Comunitat Valenciana. L’associació va néixer de la necessitat de compartir, investigar i crear metodologies, projectes i productes que aconsegueixin posicionar el sector audiovisual en un lloc destacat dins les indústries culturals del territori.

L’entitat es proposa influir en com produir, en la creació de polítiques públiques al servei de la societat, en la dignificació dels diferents oficis de la indústria audiovisual i en la creació i consolidació d’una indústria cultural que permeti oferir pel·lícules, documentals i programes d’interès públic a la ciutadania.