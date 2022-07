El programa ‘CoSSos. Comunitats de sabers subalterns’ celebra divendres que ve, 29 de juliol, al Centre del Carme, la primera fase del taller ‘Darío Escriche. Memòries d’arrel’, un dels huit projectes seleccionats en aquesta convocatòria que naix en 2020 amb el propòsit de fomentar el treball en xarxa amb la ciutadania, obrint la porta a una altra classe d’accions culturals, basades en el treball comunitari i col·laboratiu.

‘CoSSos’ és una iniciativa del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana amb la qual construir nous relats que recuperen la part de coneixement que ha quedat subordinat en els discursos històrics de les institucions de l’art, a més de visibilitzar la situació de les comunitats o col·lectius fins ara no representats en els relats tradicionals de les institucions culturals, i generar amb els projectes seleccionats processos d’inclusió i cohesió social.

Per a aquest 2022 s’han seleccionat un total de huit treballs; el del creador Darío Escriche començarà a posar-se en marxa a finals d’aquest mes de juliol i continuarà a l’agost i setembre d’aquest mateix any amb les posteriors fases de desenvolupament.

«‘CoSSos’ ofereix un marc per al desenvolupament de projectes de producció cultural vinculats a realitats concretes i a col·lectius específics, donant espai a altres veus i generant, dins de l’àmbit del Consorci de Museus, un lloc que afavoreix l’intercanvi, la reflexió i la creació comunitària. El projecte seleccionat de Darío Escriche té un valor especial per la seua vinculació amb la biodiversitat i la sostenibilitat per mitjà de l’educació ambiental, un dels eixos d’acció que des de 2019 marca la nostra agenda de treball i la nostra programació cultural», assenyala el director del Consorci de Museus i del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.

‘Memòries d’arrel’ és un projecte de mediació cultural que, mitjançant la creativitat, l’educació ambiental i la producció artística, pretén visibilitzar, recuperar i posar en l’espai públic del coneixement els sabers subalterns relacionats amb els arbres i la relació arbre/home.

«Per a mi, aquest projecte és un acostament a l’arbre des de la perspectiva més íntima de les persones que van participant en el projecte, perquè poques vegades ens fixem en aquests éssers i ens detenim a recordar el vincle que mantenim amb ells. Cal no oblidar que, de la mateixa manera que en el medi rural, és difícil trobar perspectives contemporànies, a causa de la crisi cultural de les comunitats més despoblades; en l’espai urbà, la nostra relació amb els arbres no sol ser transcendental i no distingim ni tan sols deu arbres autòctons. Que una institució com el Consorci de Museus tinga la sensibilitat de veure aquesta problemàtica i donar peu a una iniciativa com aquesta és tota una oportunitat per a parlar de mediació cultural i educació ambiental en dos contextos tan diferents com pot ser el CCCC en comparació amb poblets com Puebla de San Miguel o Matet», indica Darío Escriche, impulsor del projecte ‘Memòries d’arrel’.

La dinàmica del projecte consta de tres fases de treball: tallers sensorials de gravat, videoentrevistes com a arxiu de recopilació de sabers i producció artística.

El taller que engloba la primera fase del projecte ‘Darío Escriche. Memòries d’arrel’ se celebra divendres que ve, 29 de juliol, de 18 a 21 hores, al claustre renaixentista del Centre del Carme i és d’accés lliure fins a completar aforament.