Ramón Calabuig (1955) és poeta, mestre i llicenciat en filologia hispànica. Veí de Marxuquera, ha exercit la seua professió a Barcelona i València. Des de fa uns anys va ser diagnosticat de l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

Després de l’èxit del seu llibre EntretELA (València 2020), que va per la seua tercera edició, el passat dimarts es va presentar a Ròtova el seu segon poemari, SanguijuELA, amb composicions recents, escrites en valencià i en castellà, agrupades al voltant dels quatre elements de la natura: la terra (la part material la realitat que ens envolta), l’aigua (la vitalitat, el sentiment, l’emoció), l’aire (la llibertat, el somni, la necessitat de socialitzar) i el foc (la passió, la voluntat, la saviesa).

Malgrat que la ELA és present cada vegada de manera més insistent en la seua vida, Ramon no tracta de sobreviure, sinó de viure en plenitud. Des de la seua dura experiència interior, brolla un nou vitalisme i ens acosta a la natura, a paisatges íntims i també al terreny de la transformació social. Escriure poemes esdevé per ell la millor manera de comunicar i de crear un món on els sentiments i les vivències són la matèria fonamental per enfrontar-se a la vida. L’acte va ser presentat per Alba Calabuig i va ser introduït per Jordi Puig, alcalde de Ròtova. Josep Maria Balbastre, poeta i filòleg, (amb poemaris destacats com Úter , La llum garbellada , Gradual i Iconòstasi) parlà de la poesia de Ramon i particularment de SanguijuELA. També va intervenir José Jiménez, president de Associació Valenciana d’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ADELA CV), alhora que alguns dels quintos de 1955-56 llegiren poemes del llibre, tot alternant amb petites peces musical interpretades per M Àngels Faus, flautista, professora de música i col·laboradora dels programes en Radio A Punt. SanguijuELA, es pot adquirir a través de l'Associació Valenciana d'ELA a canvi d'un donatiu, amb el qual es col·labora amb el desenvolupament dels seus programes sociosanitaris.