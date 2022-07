La Fira Valenciana de la Música Trovam ha presentat un avanç de la programació de la desena edició. Entre el dimecres 2 i el dissabte 5 de novembre, Castelló de la Plana tornarà a ser l’epicentre de l’activitat musical valenciana. Enguany, més de 50 artistes presentaran els seus projectes en diferents escenaris.

Com és habitual, el protagonisme principal recaurà sobre figures valencianes, amb la presència de Xavi Sarrià, Smoking Souls, Cactus, Carraixet i Clara Andrés, entre altres. Tanmateix, l’oferta s’enriquirà amb intèrprets com DePedro, Enric Montefusco i Maria Hein, i de l’àmbit internacional com Low. La Fira també acollirà la representació de l’electro-òpera ‘Manifest antiromàntic’.

La Fira Trovam s’ha convertit en una cita ineludible per als amants i per als professionals de la música. Així, melòmans, intèrprets, promotors, mànagers, agències i la resta d’agents musicals s’apropen a Castelló de la Plana cada any per compartir experiències. En la vessant artística, l’organització aposta per una oferta eclèctica amb l’objectiu d’atendre els gustos d’un públic variat.

El pop, el rock, el rap i les músiques urbanes no poden faltar en la programació. El Trovam combina figures consolidades i bandes emergents en un cartell paritari que posa el relleu en la presentació de nous discos i en els espectacles d’estrena.

Armand Llàcer, president

L’equip organitzador de la Fira Valenciana de la Música ha patit un canvi substancial. Armand Llàcer, qui fins ara exercia de gerent, ha assumit la presidència en substitució de Joan Gregori Maria. Llàcer ha destacat la importància del Trovam «com a catalitzador principal d’una sèrie d’iniciatives que, des de fa deu anys, estan contribuint a donar visibilitat a un sector creatiu d’enorme rellevància en el desenvolupament cultural i econòmic. De la mà de l’Institut Valencià de Cultura i la resta d’institucions que ens donen suport, estem treballant per a situar la música valenciana en el mapa estatal i, a mig termini, en els circuits internacionals, amb el protagonisme que li correspon».

‘Causa’

La pròxima edició de la Fira comptarà amb alguns dels noms més importants de l’escena valenciana. És el cas de Xavi Sarrià, qui presentarà el seu segon treball en solitari, ‘Causa’. El grup Smoking Souls també aprofitarà la visita per posar de llarg el seu treball més recent: ‘La cura’.

Al Trovam també sonaran les noves composicions de Cactus, formació de música urbana amb melodies ballables i ritmes frescos com demostra el seu últim llançament, ‘A la Valenciana’.

A més de les formacions arribades de les diferents comarques valencianes, el públic del Trovam gaudirà amb propostes d’altres punts geogràfics. És el cas del madrileny DePedro, qui farà sonar les melodies inspirades en diversos punts del món que conformen la seua trajectòria i el disc ‘Máquina de Piedad’.

La desena edició de la Fira Valenciana de la Música també comptarà amb bandes internacionals. De moment, s’ha confirmat l’actuació de Low, duet format per Mimi Parker (bateria i veu) i Alan Sparhawk (guitarra i veu) fa quasi 30 anys i que és un referència en el panorama del pop-rock internacional.