«Al voltant de 80 persones de diferents edats i localitats han mostrat interés en el projecte»

Com va sorgir la idea?

La idea va sorgir de la voluntat de no renunciar a practicar el que m’agrada per estar vivint a una zona rural i, sobretot, de no abandonar el lloc que considere casa per practicar el meu hobby. Jo he viscut sempre prop de Barcelona i allà va ser on vaig aficionar-me a fer castells, però sempre he volgut viure als Ports. Ara ja fa dos anys que soc veïna de la comarca i com fins fa poc els assajos estaven anul·lats per la covid, no tenia la mateixa necessitat de «fer pinya» com ara que ja va tornant tot a la normalitat. Amb la idea al cap de formar una muixeranga als Ports vaig contactar amb amistats d’altres colles per demanar consell i opinions sobre la viabilitat del projecte.

De quina manera has donat a conéixer la iniciativa?

Per difondre la idea vam crear un formulari on les persones que estaven interessades es podien inscriu-re per a rebre més informació. Aquest formulari es va enviar a cada ajuntament de la comarca i aquests el van compartir amb els seus habitants. Quan ja vam tenir un grup format vam organitzar la primera trodada de la muixeranga per ficar-nos cara i tractar més a fons les línies de futur.

Com ha respost la gent dels Ports a la proposta?

La resposta ha estat molt positiva, des del primer moment moltes persones de diferents edats i localitats van mostrar el seu interés en el projecte, tant per a formar part de la figura com de la música. A més, hi ha hagut persones que han decidit sumar-se pel simple fet de participar en una activitat amb la qual conéixer a la resta de veïns i veïnes dels Ports i «fer pinya».

Què creus que pot aportar de nou una muixeranga a la vida sociocultural de la comarca?

La creació d’una muixeranga a la comarca és la creació d’un punt de trobada intergeneracional i intermunicipal, la creació d’una activitat que ens unirà i permetrà que tant menuts com majors passem grans moments junts.

Quines creus que seran les majors dificultats a superar?

La dificultat més gran que trobe és la localització dels assajos. Si bé és cert que hi haurà molts ajuntaments que ens cediran els seus pavellons i places, en ser cada persona d’un poble implicarà molts desplaçaments per carreteres que no estan en les millors condicions. Igual per resoldre aquesta qüestió comencem amb assajos itinerants.

Imaginem que crear de zero una muixeranga no ha de ser fàcil i tota ajuda és benvinguda. Us heu posat en contacte amb la Federació Coordinadora de Muixerangues o gent d’altres colles perquè us assessoren?

Si, ens hem presentat formalment a la Federació Coordinadora de Muixerangues i també hem estat des d’un primer instant amb el suport i l’ajuda de membres d’altres colles que van rebre amb molta alegria i il·lusió la proposta.

Aquest cap de setmana és l’Aplec dels Ports, la festa comarcal per antonomàsia, hi participen la Muixeranga de Vinaròs i la Conlloga Muixeranga de Castelló. Hi sereu presents d’alguna manera?

A l’Aplec estarem amb un estand per a informar a totes les persones que estiguen interessades en la creació de la Muixeranga dels Ports. A més, la Conlloga Muixeranga de Castelló ens ha convidat a fer pinya amb ells.

Quins són els passos a seguir a partir d’ara?

Ara per una banda estarem durant l’agost fent tallers per alguns dels pobles de la comarca, per donar l’oportunitat a més persones d’enfaixar-se i sumar-se a la iniciativa. D’altra banda, seguirem amb els aspectes legals que calen per a formalitzar-nos com a associació cultural i ser una muixeranga de manera oficial al mes de setembre.

Grup impulsor de la muixeranga comarcal a La Mata; i els assajos començaran en setembre.