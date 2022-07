Digues a quin festival vas i et diré un llibre

Enguany sembla ser l’any dels festivals. Després de les restriccions i de la pandèmia, qui més qui menys, tothom ha assistit o assistirà a algun festival aquest estiu. Anar de festival, de concert i de càmping, però, no és incompatible amb la lectura d’estiu. Sota la famosa premissa que hi ha un llibre per a tot lector, et proposem un títol segons el festival musical.

FESLLOC

«Totes les cançons parlen de tu», Xavi Sarrià (Sembra Llibres)

Festival de música en valencià. Per a molts ha estat el nostre primer festival. I així com són les primeres vegades, els primers amors i les cançons relacionades amb aquests sentiments tan potents que sentim per primera vegada, la novel·la de Sarrià que, enguany actuà al Feslloc, ens ho farà recordar des de la nostàlgia.

FESTIVAL DE LES ARTS

«Petits Plaers» de Viena Edicions

Al Festival de les Arts, indie i modern, li pega qualsevol dels xicotets volums de la col·lecció de Petits Plaers de Viena Edicions. Novel·les molt curtes i estiuenques. Especialment recomanables les històries escrites per dones tristes però intenses: Françoise Sagan, Brigit Vanderbeke, Irène Némirovsky, Colette...

FIB

«Entre tarongers», Vicente Blasco Ibáñez (Austrohongaresa de Vapors)

Per al Festival Internacional de Benicàssim... el nostre autor més internacional: Blasco Ibáñez. Un escriptor al qual Hollywood li va adaptar algunes novel·les, entre d’altres aquesta. L’editorial Austrohongaresa les ha traduït també al valencià.

APLEC DELS PORTS

«El món de cada dia i altres restriccions mentals», Joan Fuster (Bromera)

Un festival compromés com és aquest, no només amb concerts, sinó amb activitats d’oci i reflexió. Enguany, Any Fuster, no podia faltar una taula rodona sobre l’autor de Sueca i és per això, que la recomanació és aquest volum d’articles. Textos curts que anar compaginant entre concert, taula rodona i cervesa.

MEDUSA

«Els desposseïts», Ursula K. Le Guin (Raig Verd)

A un festival de música electrònica li pega el gènere de la fantasia i de la ciència-ficció, tot molt futurista. És per això que una imprescindible és la gran Ursula K. Le Guin que ara podem gaudir també en català.

ARENAL

«Nit fidel i virtuosa / Faithful and Virtuous Night», Louise Glück (Edicions del Buc)

Per a un festival també amb un cartell farcit d’artistes internacionals i pesos pesats de la música actual, tenim una autora també internacional, premiada amb el Nobel de Literatura. Tot i que la seua poesia pot ser una mica feixuga de primeres, llegir poesia en un festival de música ha de ser una experiència completa.

IBOGA

«Crazy Brave. Una dona valenta», Joy Harjo (Lletra Impresa)

A Joy Harjo el festival que més li pega és l’Iboga, sense cap dubte! Aquest festival fa bandera de la multiculturalitat, el contacte amb la natura i la catarsi col·lectiva que suposa la música. Al seu torn, Harjo parla en les seues memòries de la dificultat de construir una vida com a dona, índia i pobra al bell mig d’una Amèrica que als seixantes i setantes despertava cap a moviments reivindicatius i per la recuperació dels orígens i la identitat dels que no són blancs.