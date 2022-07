La Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV és un dels projectes musicals que més evidencien la sorprenent qualitat que cada any brolla des de les societats musicals de la Comunitat Valenciana. Aquesta formació, en actiu des de 2014, s’ha convertit per mèrits propis en un dels grups orquestrals emblema del nostre territori i, ara, després que aquesta setmana la FSMCV anunciara que durant el mes de setembre emprendran la seua primera gira nacional, podrà mostrar fora de les fronteres de la Comunitat el seu alt nivell musical.

Així, sota la batuta del prestigiós director valencià Cristóbal Soler la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV es desplegarà fora de la Comunitat Valenciana per a difondre el gran talent dels joves músics valencians. Els primers concerts se celebraran a Cullera (Auditori Municipal, divendres 2 de setembre a les 20 hores) i Paterna (Auditori Antonio Cabeza, diumenge 11 de setembre a les 11.30 hores), per a prosseguir a Pamplona (Teatre Gayarre, divendres 16 de setembre a les 19 hores) i Madrid (Teatre Monumental, dissabte 17 de setembre a les 20 hores), concert que suposarà el tancament d’aquesta temporada 2022 de l’orquestra.

Formada per una selecció de 80 músics amb edats compreses entre els 15 i els 24 anys, la Jove Orquestra Simfònica és una de les línies estratègiques que la FSMCV duu a terme des de 2014, quan va ser creada sota la direcció artística del mestre Cristóbal Soler. Concebuda com un projecte artístic i pedagògic, la Jove Orquestra Simfònica reuneix una selecció de joves músics valencians en edat de formació, oferint-los l’oportunitat de complementar els seus estudis en un entorn semi-professional, amb professorat especialitzat de reconegut prestigi, en diversos auditoris i treballant amb alguns dels millors directors orquestrals del moment.

Per a Daniela González, presidenta de la FSMCV, «la Jove Orquestra Simfònica és un projecte artístic de referència que impulsem des de FSMCV, integrada per músics de les nostres societats musicals, i suposa la millor carta de presentació de l’excel·lència artística que caracteritza al nostre moviment. Per això, tenim molta il·lusió per emprendre aquesta gira i poder mostrar amb orgull, fora del nostre territori, l’altíssim nivell dels joves músics valencians».

Aquesta gira 2022 suposarà també el retorn als períodes de convivència dels músics que integren la Jove Orquestra Simfònica, un element central del projecte que en els últims anys s’ha vist interromput per la pandèmia. En paraules del mestre Cristóbal Soler «aquests joves músics viuran una trobada integral i intensiva on els músics es coneixeran, conviuran i compartiran idees». «És una cosa especial poder reprendre aquesta experiència que va més enllà del propi assaig presencial», afig el Director.

El repertori triat per a aquesta gira de concerts es compon de la Simfonia núm. 4 de P.I. Tchaikovsky i Chants d’Auvergne, de Joseph Canteloube, esta última, amb la interpretació de la mezzosoprano Lorena Valero. Per a Soler, «amb aquest programa fem una selecció de gran repertori en el qual els músics tindran l’oportunitat d’interpretar en el seu estat pur, la seua versió orquestral, la Simfonia núm. 4 de P.I. Tchaikovsky». A més, el Director pensa que «sempre és important per als joves músics formar-se no sols en el món simfònic sinó també en l’univers líric, el vocal». Per això considera una «gran oportunitat per a aquests músics el poder interpretar peces que originalment són per a cant i orquestra com Chants d’Auvergne, de Joseph Canteloube».

La temporada de la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV s’emmarca en la línia de subvenció concedida a la FSMCV per part del Ministeri de Cultura i Esport, a través de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM), per a l’exercici 2022. Així mateix, en virtut del conveni signat entre MAPFRE i la FSMCV, l’entitat asseguradora patrocina el projecte de la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV en el desenvolupament de la seua activitat durant aquest any.