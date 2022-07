El Centre del Carme ha presentat els treballs resultants de l’última edició internacional de Cultura Resident. Una iniciativa que sorgeix gràcies a les sinergies del Consorci de Museus amb el Centre Cultural d’Espanya a Santiago de Xile i la MeetFactory a Praga.

En finalitzar les residències, es realitzen les trobades Open Studios pensades com una presentació efímera, on les persones residents mostren els seus processos de treball desenvolupats durant la seua estada dins del programa.

Els de Máximo Corvalán-Pincheira (Santiago de Xile) i de Max Lysáček (Praga) es tradueixen en els dos últims treballs a presentar-se al públic de la convocatòria 2021 de Cultura Resident; d’un total de 16 projectes seleccionats. En l’actualitat ja està en marxa la nova edició d’aquest 2022 amb un total de 15 propostes previstes per a desenvolupar-se a partir del mes de setembre.

‘Confrontar’

La investigació de Máximo Corvalán s’ha realitzat a València, per mitjà d’onze entrevistes a diversos actors de l’Àfrica subsahariana i de l’Amèrica Llatina, amb què es busca visualitzar les persones d’altres localitats com a veïns en aquest únic planeta.

En particular, es tracta d’entrevistes orientades a aprofundir la idea del viatge a través de llocs naturals que actuen com a extrems, com a fronteres, com a verdaderes proves per a arribar a accedir al món globalitzat.

«En el temps que he estat a la ciutat, ha sigut possible constatar els anuncis de la falta d’aigua i les altes temperatures a Europa, que visualitze com altres migracions que no és possible detindre construint murs fronterers. ‘A priori’ sembla que no hi tenen relació, però és possible visualitzar la sobreexplotació dels recursos, sobretot en el sud global, per a mantindre els estats de benestar en l’anomenat ‘primer món’. Si bé fins fa unes dècades semblava que només afectava les zones que abasteixen. Un símptoma, que ens convida a posar-nos d’acord en com viure junts», indica Máximo Corvalán.

‘Solarpunk Thinking’

Max Lysáček se centra en l’escala entre l’acceptació utòpica i distòpica de possibles formes de vida, que sovint transcendeixen els límits de la comprensió tradicional dels organismes i els mons humans. Per a fer-ho ha utilitzat una sèrie d’estructures o escultures realitzades a través de moltes exploracions a la perifèria de València, en les quals només s’han utilitzat materials reciclats o elements de vegetació que creixen en aquestes zones.

«La instal·lació, creada durant la meua residència, simula l’ambient combinat d’un laboratori botànic i un refugi de descans. Els mesos que vaig passar explorant els voltants d’una ciutat estrangera finalment em van inspirar a adoptar nous enfocaments per a treballar amb materials locals. El concepte d’investigació original del projecte s’amplia per a incloure elements d’arquitectura que es relacionen amb el seu entorn natural. L’objecte central de la investigació va ser la flor ‘Callisia fragrans’, que va volar cap a mi des de la República Txeca i al que se li atribueixen efectes i usos relacionats amb el cos. Des del tractament d’al·lèrgies, fins a l’acció antiinflamatòria», assenyala Max Lysáček.