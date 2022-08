El circ té un especial protagonisme en el festival Sagunt a Escena dins de la programació de l’Off Romà. Els espectacles programats entre demà i el 28 d’agost en diversos emplaçaments de la ciutat tracten temes com ara la sororitat, les relacions col·laboratives o la necessitat de frenar la degradació mediambiental.

Per a Inma Expósito, directora artística del festival, «el circ ha arribat fa poc a les files de la programació, però no és menys important que la resta, ja que a través d’aquesta disciplina els artistes exploren les possibilitats del llenguatge escènic per a convidar-nos a qüestionar els fonaments de l’existència dramàtica».

Malabars i aigua

La Finestra Nou Circ serà l’encarregada d’engegar la programació hui en la plaça Cronista Chabret. Dirigit per Pablo Meneu i Olga Osuna, Tramvia nº12, reuneix cinc intèrprets en espera en una estació. Roda, malabars, maces i acrobàcies són algunes de les tècniques amb les quals els artistes van traçant una trama absurda que apunta cap a la resiliència humana i els avantatges de l’enfocament col·lectiu enfront de l’individualisme.

Waterfalls ofereix el dia 6 en la plaça Cronista Chabret el seu teatre físic i gestual pròxim al clown. A això se li suma la dramatúrgia de teatre de carrer en una proposta de la companyia mallorquina La Mecànica. En aliança amb els txecs Mime Prague, gràcies a la direcció del prestigiós Radim Vizváry, la peça ofereix una successió de moments caòtics amb l’aigua com a protagonista.

Dones, color i cooperació

En #Sueña l’artista madrilenya Mireia Miracle unix el llenguatge gestual del clown, la dansa i la música en directe. Pujada a una bastida, l’artista desplega la seua vis més còmica en una peça irreverent, que es pot veure el dia 12 en la pujada al Castell.

Les protagonistes de Trenzadas són Sofia Demicheli, Veronica Capozzoli i Linda de Berardinis. La peça, que es representa el dia 18 en la plaça Cronista Chabret, és un homenatge a la sororitat, la cooperació i al valor de la col·lectivitat com a força que mou el món. Berardinis, Capozzoli i Demicheli posseixen formació eclèctica en diferents disciplines circenses com ara masteler xinés, verticals sobre cadires, contorsió o trapezi, habilitats que despleguen durant l’obra, dirigida per Jordi Fàbregas, experimentat productor i director en 23Arts Brothers Projections.

El medi ambient, en el centre

«A més a més, la selecció de companyies participants és un propòsit donar suport a la creació valenciana i també a la femenina, amb l’objectiu de visibilitzar les dones creadores en totes les seues expressions escèniques», diu Inma Expósito.

És el cas de la segona proposta valenciana, Plàstic, dirigida per Guadalupe Sáez (també autora) i Patricia Pardo. És una obra de teatre de text, objectes i clown que tracta sobre el canvi climàtic.

L’última de les propostes és Peus dalt, d’Spinish Circo, una creació sense text que combina tècniques circenses amb teatre, moviment i un toc d’humor. Una proposta valenciana sobre el que es considera normal dins de la comunitat.