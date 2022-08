El multidisciplinari artista teatral Salva Bolta va morir ahir als 61 anys, i el panorama escènic, tant local com nacional, sent la seua pèrdua. El valencià director, dramaturg, gestor, productor i actor es va llicenciar en 1982 en Art Dramàtic per la ESAD de València, i des de llavors, va destacar en tots els camps pels quals es va interessar.

Va treballar amb reconeguts noms com José Luis Saiz en «Antoni i Cleopatra» de W. Shakespeare (1983), Mariano Barroso en «El hombre elefante» de B. Pomenace (1998), Robert Wilson en «Russian Madness» (2001) o Bigas Luna en «Comedias Bárbaras» de R. M. del Valle Inclán (2003), i en el camp de la gestió va destacar com a coordinador de direcció artística del «Centro Dramático Nacional» durant el període comprés entre els anys 2006 i 2012, l’últim any dels quals també va dirigir la XIII i última edició del «Festival Escena Contemporánea» i va començar la seua col·laboració artística en «Draft.inn». Al març de 2014, va impulsar «Judas Tadeo Producciones», un projecte que reunia diversos creadors.

Ha dirigit, entre altres, els espectacles «El brujo» (juntament amb M. Puchades, 1992); «El perro del hortelano», de Lope de Vega (1998); «Delirio a dúo», de Ionesco (2008) y «La rosa de papel», de Valle- Inclán (2009), tots dos per al «Centro Dramático Nacional», que també li havia programat per a aquest vinguent 2023 «Querencia», una tragicomèdia cañí dirigida per ell i escrita per Paco Zarzoso.

«Vaig parlar amb ell fa un mes i sabia que estava malalt, però mai vaig pensar que anava a ser tan ràpid» conta María Ángeles Fayos, amb qui va impulsar i dirigir el festival valencià de teatre Tercera Setmana «em va parlar de moltíssims projectes, i esperava poder aguantar per a fer-los». «Li encantaven els pastissets de València, sembla una ximpleria, però en organitzar el festival Tercera Setmana, de les coses que més gaudia a València era el menjar-se un bon pastisset de tomaca, i m’agrada recordar-ho així.» rememora Fayos.

La consellera d’Educació, Cultura i Esport Raquel Tamarit ha escrit a Twitter «Estem de dol. Ens ha deixat una persona tan apassionada del teatre i la cultura com de la vida: Salva Bolta. No solament va ser el director de la 1a gran producció escènica de l’IVC, ‘Happy End’. També va dirigir Sagunt a escena i va ser peça fonamental del Centro Dramático.»

«A ell, que -amb una vitalitat extrema- tant ens ha parlat de la vida, ara la vida se l’emporta a l’altra part de l’escena. Sempre estarà en el nostre record i estima» es despedeix Abel Guarinos, director general de l’Institut Valencià de Cultura.

La regidora d’Acció Cultural, Educació, Joventut i Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, ha expressat les seues condolences: «Trobaré a faltar els teus missatges d’ànim, la teua alegria davant els bons projectes que veies en el TEM o La Mutant, la teua creativitat imparable. Les arts escèniques estan de dol. Gràcies Salva Bolta per tot el que ens has aportat. Una abraçada gran a la teua família del teatre»

En el seu voltant més proper, Olga Utiel el recorda al seu perfil de Facebook amb una foto que comparteixen junts, i Toni Pastor li escriu «Bon viatge, estimadíssim amic. No trobe paraules».