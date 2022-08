El Festival d’Estiu Torreblanca, que organitza la Fundació Amadeu Fabregat Mañes, torna novament després de dos anys d’interrupció per causa de la pandèmia. Patrocinat per aquesta Fundació privada i amb entrada lliure, el festival arriba enguany a la seua novena edició, i tancarà amb un programa simfònic que inclourà el Concert per a violí i orquestra i la Simfonia número 3, Heroica, de Beethoven. Aquestes cèlebres obres del compositor alemany seran interpretades per l’Orquestra de Cambra de la Comunitat Valenciana, en versió simfònica, dirigida pel seu titular, Daniel Abad Casanova. La part solista estarà a càrrec del violinista Fernando Pascual.

El Concert per a violí és l’únic que Beethoven va escriure per a aquest instrument i forma part del repertori de tots els violinistes importants. Quant a la Simfonia Heroica, és molt coneguda pel seu segon moviment, la Marxa fúnebre, i per haver sigut inicialment dedicada per Beethoven a Napoleó, en qui veia els valors de la Revolució Francesa. El compositor va retirar la dedicatòria quan el militar francès es va coronar emperador. El festival donarà principi el divendres 12 amb el concert titulat Aires d’Espanya, a càrrec del Quintet Casulana, que integren les violinistes Esther Vidal i Sabrina Pacucci, la viola Pilar Parreño, la violoncel·lista Cristina Aguilera i la pianista Renata Casero. Interpretaran el Cuarteto Español de Louise Héritte-Viardot i sengles quintets de Boccherini i Granados. Malgrat haver nascut a Itàlia, Boccherini va viure a Madrid des del 1768 fins a la seua mort, en 1805, i la seua obra té una marcada influència espanyola. La francesa Louise Héritte-Viardot era filla de la cantant d’origen espanyol Pauline Viardot García i va escriure el quartet que inclou el programa amb clares referències hispàniques. Quant al català d’origen cubà Enrique Granados, vinculat al modernisme, és autor d’una important obra pianística i de la molt cèlebre òpera Goyescas. L’endemà la soprano Yolanda Marín, la mezzosoprano Carmen Lázaro, el tenor Óscar Velázquez i el pianista José Ramón Martín oferiran una vetlada lírica amb fragments famosos d’òpera, opereta i sarsuela de compositors com Lehár, Mozart, Liszt, Puccini, Bizet, Penella, Serrano i Vives, entre d’altres. Tots els concerts se celebraran a la plaça de l’Església a les 22.30 hores.