Ja sabeu, la típica pregunta en estiu: eres de mar o de muntanya? En les setmanes vinents vos acompanyarem en les vostres vacances amb recomanacions per a tothom. Per qui contesta mar, i també per qui contesta muntanya. Hui fugim del salnitre, la sorra incòmoda i les gavines i ens centrem en la muntanya. Un lloc tranquil, silenciós, verd, on desconnectar d’un any intens de treball. Ací algunes recomanacions!

‘Canto jo i la muntanya balla’, d’Irene Solà (Anagrama) Primerament, una recomanació que no podia faltar. Best-seller, èxit des que va eixir. El llibre de la muntanya per excel·lència, on la muntanya és un personatge més i parla i narra. Amb una prosa molt lírica, Solà ens transporta a una muntanya que alberga un poble de pagesos, amb les seues cabòries, les seues tradicions i també les seues desgràcies. ‘Terres mortes’, de Núria Bendicho Giró (Anagrama) I parlant de desgràcies, amb la mateixa editorial recomanem també la novel·la de Bendicho. També a la muntanya, a un poble i una família desgraciada amb totes les lletres. Una història familiar desferradora a través de la qual reflexionarem sobre dilemes ètics, salut mental i afectes. ‘La muntanya’, de Laia Asso (Sembra Llibres) Una història molt més tendra. La muntanya també és la protagonista però en un sentit diferent. Serà un espai de narració, però alhora una metàfora, un viatge de maduresa i de descobriment personal per al protagonista, un adolescent que guarda molta ràbia a dins i no sap com gestionar-la. ‘Walden o la vida als boscos’, de Henry David Thoreau (Símbol) Una de les obres fonamentals de la literatura americana del segle XIX. A partir d’aquest llibre que tracta la llibertat de l’individu i el gaudi de la natura, es va obrir tot un camp sobre ètica del medi ambient i ecologisme que hui en dia perdura en les reivindicacions per la cura del planeta. ‘La natura exposada’, d’Erri de Luca (Edicions Bromera) Aquesta història va de les muntanyes a la mar. Un escultor comença a passar persones clandestinament d’un costat a l’altre de la frontera, entre les muntanyes. Tanmateix, un dels viatges a qui ajuda se’n fa ressò i l’escultor fuig de tanta atenció mediàtica a un poble a la vora de la mar. Allà, el mossén li fa un encàrrec d’allò més particular: restaurar una estàtua de marbre que representa el mateix Jesucrist i dotar-lo de sexe. ‘Caça major’, de Juli Alandes (crims.cat) Pels amants del misteri, la novel·la negra i policíaca, afegim també aquest títol, que ocorre a un poble de muntanya. Amb un humor que caracteritza el gènere, uns personatges secundaris inoblidables i unes descripcions del paisatge inimaginables.