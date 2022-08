CCCCinema d’Estiu, el cicle de comèdia europea que organitza a l’agost el Centre del Carme, encara la segona setmana amb la projecció de sis pel·lícules que porten als espectadors de 1931 a 2009.

Hui obri les projeccions la britànica Comfort and Joy (La màfia dels gelats, 1984), de Bill Forsyth, retrat d’un curiós conflicte social que va tindre lloc aquell mateix any a Glasgow: una autèntica guerra en el món del tràfic de drogues en què les furgonetes s’usaven com a tapadora, que va acabar amb diversos assassinats. Mark Knopfler signa la banda sonora del film. Bill Patterson realitza una interpretació superba en aquesta pel·lícula, el rodatge de la qual va exigir molts plans exteriors de dia, difícils d’obtindre a Glasgow.

El dimecres se presenta Questa volta parliamo di uomini (Aquesta vegada parlem d’homes, 1965), segon llargmetratge de Lina Wertmuller, amb el qual contestava a l’òpera prima d’Ettore Scola, que es va projectar la primera setmana d’aquest mateix cicle. Wertmuller presenta també una pel·lícula d’episodis en què trenca tot diàleg possible amb el film de Scola, ordint un univers on el masclisme campa a gust i la dona es veu feliç i satíricament sotmesa.

Inèdites

El dijous 11 d’agost els espectadors podran viatjar fins a l’antiga Txecoslovàquia amb Marecku, podejte mi pero! (Marecku, passa’m el bolígraf’ 1976) d’Oldrich Lipský, que narra la història d’un grup de veterans d’una fàbrica que han de reprendre els seus estudis secundaris i finalitzar-los si volen obtindre l’ascens. Un títol mític de la cinematografia txeca sobre la modernització de les empreses, que mai es va estrenar al nostre país.

Cold Souls (Ànimes fredes, 2009), de Sophie Barthes, es podrà veure el divendres. Es tracta d’una coproducció francoestatunidenca que presenta el viatge del personatge interpretat per Paul Giamatti a la recerca de si mateix. La cinta està inspirada en el llibre Modern Man in Search of a Sould, de Carl Gustav Jung, i compta amb una gran influència del surrealisme, el teatre de l’absurd de Ionesco i Beckett, i el tedi existencial de Txèkhov.

La francesa Narco (2004) es projectarà el dissabte 13 d’agost. La pel·lícula fa constants al·lusions paròdiques al cinema crispeter americà, però s’emmarca dins del clàssic relat francés d’antiherois, en què Gus, el personatge que interpreta Guillaume Canet, es mostra massa sensible per a encaixar en el món. El contrapunt el porta el seu gran amic, Lenny Bar, interpretat magistralment per Benoît Poelvoorde. Un gran planter d’actors, una banda sonora espectacular i un guió divertidíssim són alguns dels ingredients d’aquesta joia del cinema gal, també inèdita al nostre país.

‘El robatori de la Mona Lisa’

Vint anys després que tinguera lloc el famós robatori del quadro de Leonardo da Vinci, s’estrenava Der Raub der Mona Llisa (El robatori de la Mona Llisa, 1931) dirigida per Géza von Bolváry, que es podrà vore diuemnge. Picasso i Apollinaire van ser sospitosos del furt al seu dia, i es van disparar les visites al Louvre pels curiosos que acudien a contemplar el buit.

El cicle del CCCC celebra enguany la quarta edició sota el títol ‘De què riem a Europa?’ i és d’accés gratuït i sense inscripció prèvia fins a completar aforament. Les pel·lícules es projecten a les 22.00 hores.

