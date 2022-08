Hui fa exactament una setmana que faltà un dels capellans i periodistes que més va treballar per la dignificació de la llengua i la recuperació de la nostra identitat col·lectiva. Es tracta de Josep Antoni Comes Ballester (1930-2022), originari de Pedreguer –on era tota una institució–, i fundador i primer director de la revista Saó, la degana de la premsa en valencià.

Impulsor dels moviments de renovació cristiana posteriors al Concili Vaticà II (fou consiliari diocesà de la JOC), en 1976 Comes fundà –juntament amb Vicent Cardona, Raimon Gascó, Emili Tortosa, Josep Maria Soriano i encara d’altres– el mensual Saó, al capdavant de la qual estigué dotze anys, fins a 1987. Un període de temps que el professor Francesc Martínez Sanchis ha qualificat com «segurament l’etapa més decisiva» de la publicació, «perquè és quan Saó assenta la seua línia editorial que perdurarà en el temps: cristianisme progressista, valencianisme democràtic i socialisme humanista».

Així mateix, cal destacar que Comes també va desenvolupar una gran tasca pastoral a la parròquia de la Mare de Déu de l’Olivar, d’Alaquàs, on des de 1985 fins a 2004 formà tàndem amb Vicent Cardona; i junts hi posaren en marxa projectes socials i culturals tan significatius com la publicació La Fulla de l’Olivar, que s’edita íntegrament en valencià i que ja ha arribat als 730 números.

Si desitgeu fer una aproximació al pensament i tarannà de Comes, us recomane la lectura de l’excel·lent semblança que Xavier Serra li dedicà al volum Biografies parcials. Nascuts abans de la guerra (Afers); i també, del llibre Els meus sermons preferits, que publicà en 2005 amb motiu de les noces d’or sacerdotals, i que recull una àmplia selecció de les seues homilies i articles periodístics més emblemàtics.

En la introducció d’aquesta darrera obra –que Cardona, autor del pròleg, qualificà com «un servei als germans»–, Comes afirmà que «tot ho he escrit i predicat sempre amb cura i convicció»; i que «ni els elogis ni les crítiques m’han impedit de dir o escriure amb llibertat el que en cada moment pensava». Així és, i els qui el vàrem tractar en podem donar fe. Podem assegurar que Josep Antoni Comes fou una persona generosa, fecunda, intel·ligent i compromesa. Un home servicial, lliure i fidel amb qui el poble valencià sempre tindrà un deute de gratitud.