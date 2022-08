La Fundació Francisco Brines organitza demà la «Nit de Poesia a l’Elca». L’objectiu d’aquesta primera edició es gaudir conjuntament de la poesia, la llengua i la cultura amb uns convidats molt especials. L’acte comptarà amb la presència del poetes Mario Obrero, Josep Piera i Teresa Pascual i es celebrarà a l’Elca, la que va ser casa del Premi Cervantes. Donarà principi a les 19 hores i l’entrada serà lliure i gratuïta.

Aquesta nit de poesia compta amb un cartell molt variat: d’una banda, tenim a Mario Obrero, que va ser Premi Loewe a la Creació Jove en 2020. Entre les influències del poeta es troben Lorca o Whitman, entre altres, i la seua poesia es caracteritza per la seua musicalitat.

D’altra banda, Josep Piera, destacat poeta de la generació dels 70. La seua obra intimista es basa en allò autobiogràfic, la memòria i el paisatge. Finalment, Teresa Pascual que, a més de destacar per la seua producció poètica, ho fa per la seua aportació a la llengua catalana com a traductora de nombroses obres literàries.

L’esdeveniment compta amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, l’Ajuntament d’Oliva i la Fundació LOEWE.

Francisco Brines va morir l’any 2021, pocs mesos després de rebre el Premi Cervantes. També va rebre l’alta Distinció de la Generalitat.

Va pertànyer a la segona generació de la postguerra, i al costat de Claudio Rodríguez i José Ángel Valente, entre altres, va pertànyer al grup conegut com a «Generació del 50», si bé, a diferència de la majoria dels poetes del 50 o de meitat de segle, mai va conrear la poesia social (de la qual hi ha rastres, no obstant això, en el seu llibre El santo inocente, després anomenat Materia narrativa inexacta).