El cicle de comèdia europea del Centre del Carme, CCCCinema d’Estiu, compta un any més amb una gran resposta de públic i arriba a la seua tercera setmana amb un elenc de films que ofereixen relectures de gènere, aborden temes com el feixisme o la comunicació interpersonal o satiritzen la mecanització capitalista. La tercera setmana de CCCCinema d’Estiu reuneix Ernst Lubitsch amb Aki Kaurismaki, Josiane Balasko o el caricaturista Loriot. De dimarts a diumenge a les 22.00 hores al claustre gòtic del Centre del Carme, amb accés gratuït sense inscripció prèvia.

El clàssic italià ‘Il Federale’, rebutjada en principi pels seus productors, estrenada amb èxit i rebuda amb escàndol en 1961, es projectarà hui. Amb guió de Franco Castellano & Giuseppe Moccia, i dirigida per Luciano Salce, la pel·lícula és un retrat d’un feixista convençut, una comèdia imprescindible ara oblidada, la importància de la qual supera el fet històric del fet de ser el debut d’Ennio Morricone i una joveníssima Stefania Sandrelli.

La coneguda ‘Gazon maudit’ (1985), que podrà veure’s el divendres 19 d’agost, satiritza les actituds antigai mentre arremet contra estereotips familiars heterosexuals i polvoritza icones lèsbiques malvades a la recerca d’un altre arquetip de dona. L’escriptora, cineasta i actriu Josiane Balasko va triomfar clamorosament amb el seu tercer llargmetratge, la primera comèdia comercial que aborda obertament l’homosexualitat femenina, amb Victoria Abril en el paper de mestressa de casa sexy.

La qüestió de gènere

El dissabte 20, una altra pel·lícula francesa dirigida per una dona, ‘Énorme’ (2019), aborda novament qüestions de gènere, en aquest cas a través de l’embaràs, fent una radical inversió dels papers masculí i femení en què mostra possibilitats inadvertides. Amb un clar propòsit de relectura, Sophie Letourner transmet amb aquest film nombroses sensacions relacionades amb els seus dos embarassos, que va viure ja com a dona artista. ‘Énorme’ va estar en el lloc nové en la llista de les deu millors pel·lícules de 2020 de ‘Cahiers du Cinéma’.

Conclou aquesta tercera setmana de CCCCinema d’Estiu ‘Die Austernprinzessin’ (1919), d’Ernst Lubitsch, que comptarà amb la música en directe d’Andrés Dr. Truna, que ha preparat una banda sonora experimental. Lubitsch es burla de la mecanització sense ànima resultat d’un capitalisme nord-americà sense restriccions amb aquesta pel·lícula, amb la qual, segons ell mateix va reconéixer, va aconseguir un estil definit, el famós ‘toc Lubistch’.

«Per quart any consecutiu ideem i produïm CCCCinema d’Estiu, un cicle que dediquem a la comèdia europea i amb el qual volem refrescar les nits d’agost a València. Proposem l’oportunitat de gaudir d’obres cinematogràfiques singulars, que de vegades no van arribar a estrenar-se al nostre país, revelant sovint formes de fer cinema quasi artesanals. Aquesta setmana fem una àcida incursió sobre qüestions relacionades amb ideologia, gènere o economia, alhora que continuem posant en valor una joia del patrimoni com el Centre del Carme, oferint constantment noves formes de visitar-lo», assenyala el director del Consorci de Museus i el Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.El cile finalitzarà el pròxim 28 d’agost.