Va voler el talent, la destinació «i la persistència, sens dubte», que el Premi Desvergonyiment del Festival Internacional del Cant de les Mines, aquell que assenyala a l’estrella emergent del ball flamenc, recaiguera aquest any en David Romero (Hospitalet de Llobregat, Barcelonès), feliç i sorprès a parts iguals en obtenir-ho als seus 42 anys.

«Aquest tipus de guardons sol ser per a gent més jove. Amb la meua edat les expectatives no eren altes, però no cal perdre l’esperança. Mai és tard. Si alguna cosa està en tu, està en tu», destaca després de fer-se amb aquest preuat guardó en el seu tercer intent i després de gairebé tres dècades de carrera professional.

Diu Romero que el seu amor per aquest art va començar als 3 anys a la seva ciutat natal, Hospitalet de Llobregat, «dormit entre cadires» al són de les malaguenyes i ‘solears’ que sonaven a les penyes flamenques creades per xarnegos com els seus pares, emigrants andalusos i «afeccionats, que no artistes».

El rau-rau del zapateado se li va començar a ficar als 4 anys, veient ballar sevillanes a les seves companyes, i als 14, després de debutar com a professional en la companyia de Juan Andrés Maya al Poble Espanyol de Barcelona, va veure que allò «no era només un hobby».

«Vaig veure que podia guanyar-me la vida i, encara que era un sacrifici molt gran, per a mi mai ha deixat de ser un joc», afirma qui ha treballat en les companyies de Paco Peña, Rafael Amargo, Lola Greco, Joaquín Cortés, el Nuevo Ballet Español, Antonio Canales…D’aquest últim, per exemple, explica que va aprendre la importància d’allò escenogràfic, de la il·luminació, en definitiva «del que hi ha darrere del ball».

Des del 2005 va acabar muntant els seus propis espectacles i des de fa uns anys ell és ara a més el professor d’altres joves aficionats als quals transmet que «el més important és el coneixement del seu cos i lliurar l’ànima». «El que s’ha de veure en un escenari després de l’aprenentatge és la teva personalitat pura, sense copiar a ningú», subratlla.

D’ell s’ha destacat el seu caràcter «díscol», a la cerca de formes d’expressió «que se sortissin dels marges de la comoditat», com quan va decidir plantar-se en un escenari sortejant la «mala sort» del groc, movent la bata de cua («És la meva segona pell, el meu segell», destaca) o fent ús d’altres elements com mantons i ventalls tradicionalment associats a les ‘bailaores’.«Independentment de la sexualitat, jo sempre he estat molt curiós i molt lliure. Per què negar-me alguna cosa que sento? Si té coherència i no es falta el respecte al flamenc...», reflexiona de viva veu davant el caràcter d’alguns dels seus muntatges.

En cap dels seus intents previs en el concurs de la Unión (Múrcia) havia aconseguit passar del sedàs inicial que dona accés a l’escenari de l’Antic Mercat Públic. Aquesta vegada va acudir amb una coreografia amb abundància de peus i girs, amb un vestit de curt amb cuixals i unes botes altes que «van marcar la diferència». Malgrat tot, manté la cautela. «Tinc moltes coses en ment, però l’edat fa que tinga els peus al terra. Deixarem que el temps passe».