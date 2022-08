Garnau, encara, -i contra les creences de la devoció popular barroca- havia declarat que «la cruz de su hábito, que era el tao de san Antonio, la arrojó en un poço, diziendo: ¡Anda con todos los diablos! Una medalla que traýa de Nuestro Señor y la Virgen, la tiró contra la pared. Unas imágenes de papel, por desprecio, las rasgó. Otras las arrojó entre las inmundicias, y otras las puso en lugar tan indecente que por no ofender los oídos christianos se calla.» La cosa pintava molt malament per al francés Garnau. I el tribunal, «en vista de tan abominables delitos, y constarnos estar bastante legítima y jurídicamente examinados y probados, que se entregue al braço secular, por miembro infecto y podrido, para que no inficione a los fieles que siguen la verdadera y católica religión». Era, doncs, relaxat al poder civil, per tal que se l'ajusticiàs. Això sí: al tribunal inquisitorial el lliurava «rogando y exortando al excelentísimo señor marqués de Villagarcía, virrey y capitán general de este reyno, y a los ministros de la Real Audiencia usen de su gran piedad».

Ortí segueix referint les cerimònies del lliurament del reu -que sembla que continuava ratificant-se en les seues idees fins i tot en aquells moments-, i després ens relata que «le sacaron por el portal de el Real; y por fuera de los muros, por los portales de San Narcís y Serranos le entraron en su torre y cárcel, en donde el regente le mandó publicar la sentencia, la qual era quemarle vivo si no abjurava la heregía, que en tal caso le darían un garrote y después consumirían en la hoguera su cadáver. Y viendo que aún le durava su rebelde obstinación, le sacaron de la torre y por la calle de Serranos, plaza de San Bartholomé, calle de Cavalleros, portal de Quarte y portal de la Corona, le llevaron al lugar destinado para semejantes castigos, que es la orilla del río, camino de Mislata, antes de llegar a la zud, puesto y partida dicha comunmente el Quemador». Enric Garnau, tot i saber el que li esperava, sembla que en cap moment no es va penedir, ni es va retractar de les seues paraules -declarades en un procés actualment perdut, però que seria de gran interés, ara. L'exfrare francés que demanava el matrimoni per al clergat i afirmava que la masturbació era positiva -a més de totes les altres coses referides a la naturalesa divina-, s'encaminava a la mort, sense remei. I ho feia en públic, perquè no hem d'oblidar que una massa ingent de valencians anaven a presenciar el seu ajusticiament.