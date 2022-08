La tasca de triar el pròxim llibre per a llegir o, fins i tot, regalar, no sempre és fàcil, pot generar molts dubtes i que el resultat no s’ajuste a les expectatives inicials. Des de la Fundació FULL volem estalviar-te aquesta feina durant les vacances i recomanar-te un llibre d’una manera ràpida, que, segur t’emocionarà, a tu o a la persona en què estigues pensant.

Per això, hem preparat la versió en paper del ‘Regalallibres Estiu Edition’, un test dissenyat pel projecte Plaça del Llibre que, d’acord amb les teues preferències estiuenques, seleccionarà el llibre que millor s’adapte als teus gustos. Potser aquesta idea tinga alguna cosa a veure amb la nostàlgia que tenim per aquelles revistes juvenils que es van popularitzar entre els anys 90 i 2000, publicacions que aclarien quin personatge famós seria la teua parella perfecta, però açò va de llibres, així que li hem donat la volta. Vols descobrir quina és la teua lectura ideal per a l’estiu? Ompli el test i fes match amb el llibre que t’acompanyarà la resta de l’estiu: Quina és la teua activitat principal durant l’estiu? Quin és el teu menjar d’estiu preferit Amb quin color de cremat t’identifiques més? En el teu temps d’oci, què fas quan no estàs llegint? En quina xarxa social comparteixes les teues vacances?