Una veïna em parla molt bé de la seua imminent nora. La nóvia del meu fill té molta espenta, és molt mamprenedora». A vegades la volença entre sogra i nora també existix. M’alegre per elles, però em quede amb la locució «tindre espenta», que com sabem és ‘tindre força, vigor, ànim, disposició, iniciativa’, ‘El nou encarregat és decidit, té molta espenta’, «La nova gerenta té més espenta que l’anterior». El contrari, «no tindre espenta», és ‘ser parat, no tindre decisió per a res, indolent, apàtic’, «Pep és molt intel·ligent, però no té espenta per a buscar-se un bon treball», «El nostre equip té molt bona tècnica, però poca espenta». La paraula «espenta», com a nom, és ‘acció d’espentar’, «No li pegues eixes espentes al xiquet!», «En eixa manifestació que dius un policia em va tombar amb una espenta». És també ‘impuls’, ‘força que fa avançar una activitat, una institució o una tendència’, «Cal donar una espenta al sector agrícola». Té el geosinònim «empenta» i els sinònims totals o parcials «espentó», «ímpetu», «decisió», «valentia», etc. «Tindre (o ‘no tindre’) espenta» és una expressió normativa, avalada pel Diccionari normatiu valencià (DNV).

El substantiu «espenta» és parent lingüístic del verb «espentar», que significa ‘exercir amb les mans una pressió més o menys brusca i durant un temps més o menys llarg (sobre alguna persona o alguna cosa), per a desplaçar-la del lloc que ocupa’, «Va espentar l’home i el va tirar a terra»; ‘moure o tractar de moure (a algú o alguna cosa) exercint pressió’, «El cotxe s’ha avariat i hem hagut d’espentar-lo»; ‘fer pressió (sobre algú) perquè faça alguna cosa’, «Els seus amics l’espentaren a presentar-se al concurs». «Espentar» és un verb que durant molt de temps va sofrir els rigors de l’ortodòxia lingüística per considerar-lo un dialectalisme. El Diccionari de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2), no el registra, per ara i el Gran diccionari de l’Enciclopèdia Catalana el marca com a dialectal. Eugeni S. Reig, conscient del valor d’este verb, el registra en els seus Valencià en perill d’extinció i El valencià de sempre. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha donat condició normativa definitivament a la forma verbal «espentar» i l’ha registrada en el Diccionari normatiu valencià. L’arrepleguen també el Diccionari valencià (GV-IIFV-Bromera-Lacreu), el Diccionari català-valencià-balear, el Diccionari general, de Ferrer Pastor, i el Diccionari de la llengua valenciana, de la RACV. Té els sinònims «espentejar», «empentar», «empentejar» i «empényer». Han emprat el verb «espentar» Rafael Altamira, Teodor Llorente, Vicent Blasco Ibáñez, Enric Valor, Emili Casanova, Josep Lacreu, Josep Franco, Isabel-Clara Simó, Jordi Colomina, Josep Palomero, Toni Cucarella, Abelard Saragossà, Joan Olivares, Adela Ruiz Sancho i Àlan Greus, entre altres, com testimonia el Corpus Informatitzat del Valencià. La variant formal «espentejar» és usual en moltes zones de la parla valenciana, emprada per Enric Valor, Josep Gregori, Manel Àlamo, Maurici Belmonte, Jordi Colomina, Joaquim Martí Mestre i Miguel Nadal, entre altres. També té caràcter normatiu, registrada en el DNV i en el DIEC2. Per tant, podem «espentar» i «espentejar», però millor amb espentes figurades; físiques, millor que no.