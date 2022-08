La ‘bossa nova’, el ‘jazz’ brasiler i la cançó d’autor mediterrània constitueixen la columna vertebral del nou espectacle de la formació valenciana Cocinando Danza, ‘Vida’. Aquest viatge coreogràfic, musical i emocional s’ha programat hui, a les 20.00 hores, a l’auditori dels jardins del ‘Triangle Umbral’ del Port de Sagunt.

El festival Sagunt a Escena, organitzat per Cultura de la Generalitat per mitjà de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), acull aquesta oda a la trobada, el diàleg, el temps, l’energia, el dolor, la calma, la tendresa, l’alegria, la soledat, la tristesa, el dubte i la celebració que utilitza la dansa contemporània com a vehicle.

‘Vida’ naix del descobriment de Thais Morell, música i cantant brasilera, i del retrobament amb Rafel Arnal, músic i cantant valencià. “Els dos ens han fet sentir la necessitat d’escriure amb moviment el seu imaginari musical per a celebrar la màgia de ser viu”, han explicat Henar Fuentetaja i Miguel Tornero, directors i coreògrafs de Cocinando Danza.

«Aquesta fusió dels ritmes brasilers i mediterranis és un reflex poètic de com, fins i tot en aquells detalls suposadament contraris, hi ha connexions i punts en comú. En ‘Vida’ es juga amb la dualitat i els límits es difuminen: Carib-Mediterrani, moviment-quietud, masculí-femení… De manera impecable, els dos intèrprets ballen aquest joc d’oposats que és la vida i ens regalen moments d’una bellesa sublim», avança la directora artística de Sagunt a Escena, Inma Expósito.

La ballarina Sandra Belén estarà acompanyada per Tornero en la interpretació d’aquesta peça. La posada en escena es completa amb la col·laboració del compositor David Antolín, que signa la música original per a la part instrumental.

‘Vida’ és un ball en què el masculí i el femení estableixen un diàleg a través de la persona més enllà del gènere. Els seus creadors exploren aquesta dualitat dins de cada ésser humà com una identitat.