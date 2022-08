La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat, per mitjà de l’Institut Valencià de Cultura, projecta en la Filmoteca d’Estiu, el diumenge, a les 22.30 hores, el film de ciència-ficció Titane (2021), escrit i dirigit per la cineasta francesa Julia Ducournau.

La pel·lícula guanyadora de la Palma d’Or en la passada edició del Festival de Cannes es projecta en versió original amb subtítols en valencià. Amb una duració de 108 minuts, la pel·lícula es podrà tornar a veure el dilluns , a les 22.30 hores.

No apta per a tots els estómacs, Titane és una de les experiències cinematogràfiques més radicals i estimulants de l’any passat. La pel·lícula confirma Julia Ducournau com la gran renovadora del cinema fantàstic, un gènere que ha sabut connectar amb alguns debats d’actualitat. Com en el cinema de Cronenberg, el cos és el camp de batalla en Titane, i les seues mutacions, més o menys controlades, s’obrin a suggeridores lectures ‘queer’.

Protagonitzada per Agathe Rousselle i un musculat Vincent Lindon, el segon llargmetratge de Ducournau navega entre diversos gèneres cinematogràfics, com la ciència-ficció, el drama psicològic o el ‘gore’. El film conté nombroses referències al cinema de culte, entre les quals destaca Crash (1996), de David Cronenberg, sobre el fetitxisme automobilístic.

Un jove amb la cara magolada és descobert en un aeroport. Assegura a la policia que és Adrien Legrand, un xiquet que va desaparéixer fa 10 anys. Per a son pare, Vincent, això suposa el final d’un llarg malson i el porta a casa perquè treballe al seu costat com a bomber. D’altra banda, a la regió s’han succeït una sèrie d’horribles assassinats.

Com en edicions anteriors, totes les sessions de la Filmoteca d’Estiu s’obrin amb la projecció d’una mostra de la col·lecció de pel·lícules domèstiques en passos estrets (8 mm, súper-8 mm i 9,5 mm), recuperades per la Filmoteca i digitalitzades i conservades en el seu arxiu fílmic. Es tracta de clips realitzats a partir de fragments de pel·lícules familiars de temàtica estiuenca, pàgines d’un àlbum de família que recorre diverses dècades.

Aquestes projeccions serveixen per a recordar la missió essencial de l’Arxiu de la Filmoteca: la salvaguarda del patrimoni audiovisual valencià i de la memòria col·lectiva.

Les projeccions de la Filmoteca d’Estiu se celebren de dilluns a diumenge, excepte els dimecres, que no hi ha sessió. La projecció s’inicia a les 22.30 hores i la taquilla s’obri a les 21 hores. El preu de l’entrada general és de 3,50 euros, i 25 euros per a l’abonament de deu sessions.