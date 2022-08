Si, és una realitat, el mes d’agost està a punt d’acabar i amb ell les vacances d’estiu. És moment de tornar a casa, desfer maletes i reprendre la rutina habitual. Dit així, potser no semble molt atractiu, però no vos preocupeu, en la Fundació FULL tenim una solució.

Hem aprofitat aquests dies de descans per a bussejar en els llibres i hui portem cinc títols que vos ajudaran a alleugerar aquestes setmanes de nostàlgia estival. Ací els teniu! Llegir-ne un o els cinc ja és decisió vostra:

Didín Puig Grau i Natxo Escandell Garcia (Edicions 96)

La primera pregunta que Oliver, un xiquet francés de deu anys, li va fer a Didín va ser «I tu què feies per a ser antifranquista?», amb aquesta excusa, la periodista valenciana establirà una correspondència, entre Benimodo i París, en la qual reviurà anècdotes i fets de la seua apassionant vida. Edicions 96 recull aquestes cartes que reflecteixen d’una manera entranyable l’experiència d’una dona, valencianista i antifranquista.

Pierre Lemaitre (Bromera)

Mathilde és una encantadora dona d’avançada edat que es nega a acceptar la seua jubilació i persisteix en guanyar-se el pa amb la seua feina de sempre: assassinar. Aquesta és la ‘primera i última novel·la policíaca’ de Pierre Lemaitre, una història irònica sostinguda per una estructura brillant. Recomanació: No vos encapritxeu molt amb els personatges.

Ana Penyas (Salamandra Graphic)

Ana Penyas, guanyadora del ‘Premio Nacional del Cómic 2017’ amb aquest treball, s’endinsa en la vida de les seues àvies Maruja i Herminia. Gravadora en mà, transitarà per les anècdotes, idees i detalls que han configurat el seu món amb l’objectiu d’encimbellar com a protagonistes a una generació de dones espentades a exercir papers secundaris. Un homenatge fet còmic.

Ramon Folch i Camarasa (Viena edicions)

La Barcelona dels anys cinquanta va ser l’escenari triat per Ramon Folch i Camarasa per a situar aquesta tendra història d’amor «a l’antiga», allunyada de l’accelerat ritme de les relacions actuals. El protagonista, un escriptor d’èxit que sofreix un lleu accident de tràfic que l’obligarà a prendre una temporada de repòs. Aquest parèntesi li servirà per a fer memòria i recordar com, per casualitat, es va creuar amb Maria. Una novel·la per a recordar que la felicitat no és un objectiu, sinó un estat d’ànim.

José-Louis Bocquet i Catel Muller (Editorial Finestres)

El 1896, un any després de la presentació del cinematògraf, Alice Guy filma a París la que seria la primera de les més de 600 pel·lícules que formarien la seua carrera com a cineasta. Amb aquest llibre, il·lustrat per Catel Muller i amb guió de José-Louis Bocquet, es presenta a una de les figures pioneres del seté art, una heroïna oblidada, considerada la primera persona a realitzar un cine narratiu i viure professionalment d’aquest ofici.

