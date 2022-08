Els fons del Museu Històric Municipal es reubiquen durant la rehabilitació

El Museu Històric Municipal conté els símbols i relíquies més referents de la història de València. Tots els objectes que custodia estan catalogats com a béns d’interés cultural. La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha explicat que durant les obres, que compten amb un pressupost total d’1,28 milions d’euros, s’ha optat per dos línies d’actuació, depenent de si les peces són transportables o convé que continuen al museu. Així, el gruix de les que es poden traslladar han anat al Museu d’Història de València, com ara els plànols de Tosca i Manceli, de 1704 i 1608, respectivament; el reliquiari de Sant Jordi; el Penó de les Proclamacions o l’espasa i armes de Jaume I. La Senyera de 1928, la que ix en processó cada 9 d’Octubre, es pot visitar al Saló de Cristall.

D’altra banda, la cartografia de València d’Espinosa de los Monteros, datada en 1853, ha tornat a l’Arxiu Històric, localitzat al Palau de Cervelló, d’on prové, junt amb la partitura de l’Himne regional i un document d’Isabel II. Cap d’elles regressarà a la casa consistorial perquè no tenen cabuda en el nou projecte museístic. Glòria Tello ha aclarit que «no s’està fent una simple millora de les instal·lacions, sinó que esta actuació suposa un replantejament integral, que contempla la creació d’un nou discurs expositiu, que permetrà als visitants comprendre el que es compta».

Pel que fa al retaule del Judici Final de Van der Stock i les llunetes de l’antiga casa de la ciutat, s’han mudat temporalment a la sala d’exposicions de la planta baixa, perquè formaran part d’una exposició que s’oferirà a la tardor. Els 46 gravats de la Sala de Vistes de la Ciutat, datats entre finals del segle XVIII i meitat del segle XIX, s’han guardat al Museu de la Ciutat fins que concloga la rehabilitació, a l’igual que altres obres menors.

La Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals també ha aprofitat la reforma del Museu Històric per portar la figura de Sant Miquel arcàngel a l’Institut Valencià de Conservació i Restauració (IVCR+i), per tal de restaurar-la. Es tracta d’una escultura de cartró-pedra del segle XV que formava part dels tresors de la desapareguda casa de la ciutat i que presentava un nivell important de degradació.

Altres fons s’han quedat en el museu per les dificultats per moure’ls, amb totes les mesures de protecció. Concretament, la Senyera històrica i el Penó; les escultures de Jaume I, Sant Andreu, Sant Tomàs de Villanueva i San Vicent Màrtir, així com els dos armaris de l’antiga església de Santa Rosa i la columna de la capella de la Sang.

Segons ha recordat la regidora Tello, «el Museu Històric no era fàcil de comprendre pels visitants i les seues instal·lacions feia molt de temps que no havien sigut actualitzades, de manera que, atesa la necessitat, des de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals es va encarregar al Premi Nacional de Disseny Dani Nebot la redacció d’un projecte per remodelar-lo». El projecte incorpora una sala de recepció, de la qual no disposava, i recull nou disseny expositiu, nou mobiliari, nova distribució, nova il·luminació, nova climatització i nova retolació.

Les sales quedaran estructurades per temes: sala 1, Qui som?, dedicada als nostres símbols i les nostres senyes d’identitat; sala 2, On estem?, centrada en el territori, la ciutat, el riu, l’horta, l’Albufera i la mar; sala 3, D’on venim?, on tindran protagonisme els reis, les llegendes i els documents fundacionals, i sala 4, Els nostres records, sobre els records de la ciutat i l’actual edifici de l’Ajuntament. «Volem oferir a la ciutadania un museu molt més comprensible, accessible i amb unes instal·lacions actualitzades», ha remarcat Tello.