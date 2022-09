Muixeranga i biblioteca, ara és el moment

Les biblioteques demostren dia a dia que són molt més que un contenidor de llibres. En primer lloc, són la garantia de l’accés a la informació, el coneixement i la cultura. Per què no aprofitar esta finestra per a difondre la muixeranga entre la ciutadania com a element de la cultura festiva valenciana? En segon lloc, són espais de diàleg i acollida on tots els col·lectius tenen cabuda. I per què no també les colles muixerangueres? Hem de plantejar-nos què podrien fer les biblioteques pel moviment associatiu muixeranguer, així com, què podrien oferir les colles a la ciutadania a través de les biblioteques: només lectures o potser també activitats, tallers, trobades, en definitiva, un poc d’agitació muixeranguera?

Les biblioteques estan presents al llarg de tot el País Valencià, malgrat no tant com ho haurien d’estar i no en les condicions que haurien de tindre, però són, certament, un element vertebrador del territori i cal parar atenció en elles. El món muixeranguer té l’oportunitat de trobar unes aliades incondicionals en les professionals de les biblioteques valencianes. I ara és el moment.

En els darrers mesos, L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia, ha posat en marxa BiblioPOP: un moviment d’agitació bibliotecària que busca el compromís de les biblioteques amb la cultura popular valenciana. BiblioPOP ha de crear comunitat i aliances en tot el territori i ahí han d’estar presents les colles muixerangueres.

A hores d’ara, més de 60 biblioteques es declaren BiblioPOP i totes elles han rebut, per intercanvi bibliogràfic, el llibre Muixerangues al cel, publicat per L’ETNO amb motiu de l’exposició temporal que amb el mateix nom va inaugurar en 2021. Muixerangues al cel, no és un catàleg d’exposició, és l’obra de referència més actualitzada sobre el món muixeranguer. A poc a poc estarà consultable a les biblioteques públiques i les universitàries. A hores d’ara, si es consulta el catàleg de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana (XLPV) es pot trobar a poblacions amb una forta tradició com Algemesí, l’Olleria, l’Alcúdia, Xàtiva o Cocentaina, i tanmateix el podem trobar a les biblioteques de Lliria, Betxí, Paterna o Beniarbeig, la població de les quals no està tan familiaritzada amb el món muixeranguer.

Ara bé, què més hi ha sobre muixerangues al catàleg de la XLPV? En primer lloc, no hi ha cap descriptor de matèria normalitzat que parle de «muixeranga», sinó que es parla de «Torres Humanas». Un genèric que no identifica el fet valencià i no facilita la visibilitat i la presència. Hauríem de començar per reclamar al Servei de biblioteques de la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana la inclusió de «muixeranga» com a terme normalitzat i identitari.

En segon lloc, cal una major presència de publicacions sobre el món muixeranguer. Davant la consulta de «Torres humanas-historia» hi ha 9 publicacions i davant la consulta de «Torres humanas- Algemesí» són 11 els resultats. A excepció de tres títols, la resta tenen una presència limitada a Algemesí i poc més. Què passa? No hi ha prou producció editorial o hi ha poc coneixement i interés sobre el moviment muixeranguer? Doncs, un poc de tot. Per una banda, malgrat que els darrers anys s’estan publicant prou títols divulgatius sobre el element festiu sembla que no arriben a tot el territori i, a més, caldrien altres experiències com Vull ser muixeranguera! d’Enric Lluch per a apropar la muixeranga al lector a través de la literatura. Per altra banda, caldria formar i informar les professionals bibliotecàries sobre la importància de la tradició i ajudar-les a fer selecció per a millorar el contingut de la seua col·lecció. I amb això estaria tot solucionat? Doncs seria només un primer pas perquè sense fer comunitat entre les colles i les biblioteques poc aconseguirem.

Tenim molts reptes que asumir junts i caldria aprofitar els camins oberts. BiblioPOP ha de ser una oportunitat perquè el binomi muixeranga i biblioteca siga una realitat. Ara és el moment.

Imatge gràfica BiblioPOP (Disseny: Manuel Serra). Foto: Arxiu Fotogràfic L’ETNO. Col·lecció Jarque