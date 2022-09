La 39a edició de Sagunt a Escena va acollir entre el 4 i el 28 d’abril més de 10.700 espectadors i espectadores entre la totalitat de 22 espectacles proposats en diferents espais, que en el seu conjunt van registrar un índex del 83,8 % d’ocupació mitjana. Tot i que el Teatre Romà és el centre neuràlgic de la programació, espais de carrer com la Glorieta, la pujada al Castell i el Centre Cívic del Port de Sagunt completen l’oferta a la ciutadania i els i les visitants atrets per l’oferta escènica.

«Els objectius marcats per l’Institut Valencià de Cultura per a Sagunt a Escena s’han aconseguit. El festival com a eina de suport a la creació, al pensament i a la reflexió col·lectius ha obtingut uns resultats satisfactoris. Més enllà de les xifres quantitatives, la funció d’aquesta cita cultural és la de vetlar per la promoció de les arts escèniques i garantir l’accés universal a tota la ciutadania. La cultura actua com un element clau per a articular la societat, és un component vertebrador de cohesió, determina com ens vinculem amb l’entorn i com actuem en un espai de relació compartit, l’espai públic», ha valorat la directora artística, Inma Expósito.

El Teatre Romà va registrar plens complets en quatre de les seues nou funcions: ‘Safo’, de Marta Pazos, María Folguera i Christina Rosenvinge; ‘El Misántropo’, de Carol López i Xus de la Cruz; ‘Secretos de alcoba’, de Miss Beige, i ‘Ladies Football Club’, de Stefano Massini i Sergio Peris-Mencheta.

Per la seua banda, la proposta musical ‘El Oripandó’ de José Mercé, representada dues nits consecutives, va arribar a un 90 % d’assistència. En xifres globals, l’emblemàtic edifici construït al voltant de l’any 50 dC, va reunir 7.889 espectadors amb un 82,7 % d’índex d’ocupació.

«Sagunt a Escena serveix, a més, de nexe entre cultura i patrimoni històric monumental, per a assegurar la preservació dels béns —materials i immaterials— que la societat valenciana ha obtingut com a llegat de les generacions anteriors», ha destacat Expósito.

La secció gratuïta de carrer de Sagunt a Escena, Off Romà, va incloure 14 funcions i una estimació de 3.000 espectadors. La pluja va afectar dos dels espectacles, la peça de dansa ‘Vida’, de Cocinando Danza, es va haver de suspendre, però no així ‘En la hora encendida’, d’Andrés Marín, que la direcció artística va reubicar al ‘hall’ del Centre Cívic.

La directora artística ha fet un balanç positiu d’aquesta nova entrega, la seua segona al capdavant del festival: «Hem viscut unes nits intenses, plenes de grans interpretacions, relats enriquidors, suggeriments intel·lectuals i evocacions poètiques. Per uns instants, centenars de persones hem prestat atenció al que succeïa en l’escena, ens hem oblidat del nostre jo individual del dia a dia, per a esdevindre un nosaltres compartit, un organisme que respirava, reia o plorava a l’uníson, com fa més de 2.000 anys. Amb la nostra programació, hem volgut transmetre uns valors ètics de llibertat d’expressió, pluralitat, igualtat i diàleg, posant en el centre el principi de convivència».

Mig miler de treballadors

Un total de 136 persones han treballat directament en l’equip d’organització de la 39a edició del festival, identificats en 31 perfils professionals diferents en funció del servei i la tasca que presten, dels quals un 61,6 % corresponen a homes i un 38,4 %, a dones.

Pel que fa a la part artística i de companyies participants, han desenvolupat la seua feina en el festival 412 professionals, 149 dels quals són artistes i van desenvolupar el seu ofici davant del públic. A aquestes xifres cal sumar els seus equips de producció, compostos per 263 treballadors i treballadores.

Si sumem l’equip d’organització del festival i el conjunt d’actors i actrius amb els seus equips de producció darrere, arribem a la xifra de 548 treballadors del sector cultural implicats en el festival.