L’Orquestra de València pujarà a l’escenari del Teatre Principal el divendres 9 de setembre (19.30 hores), per a iniciar la temporada de Tardor del Palau de la Música. Serà un concert gratuït en el qual debutaran en la programació de l’auditori valencià dos joves músics de gran trajectòria internacional, el director txec František Macek i el baríton alemany Ludwig Mittelhammer. Junts abordaran l’obra Lieder eines fahrenden Gesellen (Cançons d’un camarada errant) de Gustav Mahler, per a després, orquestra i director, interpretar dos obres d’Antonín Dvořák, l’obertura «Othello» i la seua Simfonia núm. 6.

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha volgut convidar a la ciutadania a este programa gratuït que «inicia la nostra temporada d’una manera diferent d’altres, amb un concert que molt bé podria figurar en el nostre abonament, tant per la presència internacional del director i del solista, com per les obres triades, que requerixen molts efectius a l’escenari». En este sentit, el director del Palau, Vicent Ros, ha afegit que «hem volgut començar amb força la temporada», i és per a això que «hem seleccionat per a este concert a dos destacats joves especialistes de Dvořák i Mahler, que estan consolidant una intensa trajectòria artística internacional».

D’esta manera, el públic assistent podrà escoltar del compositor txec Antonin Dvořák l’obertura «Othello» op. 93 B 174 i la seua Simfonia núm. 6, així com la composició Lieder eines fahrenden Gesellen (cançons d’un camarada errant) de Gustav Mahler. Escrites entre 1884 i 1885 i amb text del mateix compositor, són un dels millors eixamples de la mestria de Mahler en el gènere liederístic.

«En esta temporada tan il·lusionant on l’Orquestra de València complix el seu il·lusionant 80 aniversari»,, ha conclós Tello, «havíem d’iniciar-la amb un gran concert, preludi d’un brillant abonament que molt prompte podrem gaudir».

Les entrades per a assistir a este concert es podran reservar a partir del dijous 8 de setembre.

František Macek és un membre distintiu de la jove generació de directors txecs. La seua victòria en el Concurs Internacional de Direcció NOSPR Katowice 2018 li va valdre per a aconseguir el lloc de director assistent de l’Orquestra Simfònica de la Ràdio Nacional de Polònia. Des de llavors, ha estat convidat a dirigir les orquestres txeques més destacades i altres formacions com la Tonhalle-Orchester Zürich, Filharmònica de Moscou, National Montpeller, Simfònica dels Països Baixos, i orquestres dels festivals d’Aspen, de Lucerna i de Gstaad. En la pròxima temporada, debutarà en la temporada de concerts del Musikverein a Viena.

Després d’obtenir el primer premi en el Concurs Internacional de Lieder Hugo Wolf de Stuttgart en 2014, Ludwig Mittelhammer va formar part de l’elenc vocal de l’Òpera de Frankfurt (2015-16), Òpera de Nuremberg (2016-2018) i Teatre en la Gärtnerplatz de Munic (2018-19). En les últimes temporades destaquen col·laboracions amb la Simfònica de Bamberg, Orquestra de la Ràdio de Munic, cançons mahlerianes amb l’Orquestra de París sota la direcció de Jaap van Zweden, la Simfònica de la Ràdio Sueca dirigida per Daniel Harding i l’Orquestra de Cleveland sota la batuta de F. Welser-Möst. Entre els seus pròxims compromisos destaca la Passió segons Sant Mateu amb la Filharmònica de Viena.