Espai Inestable inaugura la seua programació per a la temporada 2022-2023 amb la quarta edició de Migrats Circ, el cicle anual i gratuït de circ i d’arts escèniques de carrer dedicat a tota la família que prendrà la plaça Nàpols i Sicília de València com a escenari del 6 a el 11 de setembre.

En aquesta nova edició, el cicle acull set companyies de dins i fora de la Comunitat Valenciana, que mostraran les seues creacions des de diverses tècniques de circ, com els malabars, equilibris, titelles o el funambulisme, entre uns altres, ha indicat l’organització en un comunicat.

Per quart any consecutiu, Migrats Circ és el marc on Espai Inestable dona el tret d’eixida a la seua nova temporada -la vintena-, i ix al carrer per a donar la benvinguda a grans i menuts i enfortir així el seu vincle amb el barri de Ciutat Vella. Així, es representaran dos peces llargues (dimarts i diumenge) de 45 minuts i sis curtes de 20 cadascuna, repartides en dos blocs.

La companyia Federico Menini serà l’encarregada d’inaugurar el cicle dimarts que ve 6 de setembre amb el seu espectacle ‘OYUN’, una peça que ha girat per multitud de països com Turquia, Bèlgica, Holanda, Luxemburg, Alemanya o Portugal, entre uns altres, i que ofereix un espectacle «únic i innovador» per a tots els públics a mitjançant la combinació d’humor, originalitat, ritme i una depurada tècnica de malabares.

El dimecres 7 i dijous 8 podrà veure’s el treball de les companyies Decopivolta Teatre, Sputniks CIA i Novo Circo (Jano Costas). La primera, del País Basc i la Comunitat Valenciana, presenta ‘Tulipas’, una proposta fresca i divertida en la qual dos destarifades veïnes donaran l’espectacle i on el públic prendrà partit, amb veu i vot fins i tot al final de l’obra.

Per la seua banda, la companyia catalana Sputniks mostrarà ‘Quatre parets i un sostre’ a partir de la compilació de les reflexions de Lara Renard, Miki Sol i Sophie Núñez amb trapezi, teatre i titelles, després de compartir projectes a Uganda, Bolívia, Cuba, Xile, i en els camps de refugiades de Sèrbia i Bòsnia i Hercegovina, a la frontera amb Croàcia.

La companyia gallega Novo Circo de Jano Costas tancarà aquest cicle amb el seu espectacle de ‘clown’ i circ, una peça que barreja l’habilitat de malabares, la força de les acrobàcies i el desenfrenat enginy amb la participació del públic.

Altres companyies

Durant les jornades del divendres 9 i dissabte 10, Migrats Circ acollirà altres tres companyies. El valencià Ángel Sánchez presentarà ‘Vespra’, una peça que a través d’acrobàcies busca l’equilibri dins d’un entorn d’inestabilitat.

També actuaran CIE Yifan (Ignacio Herrero) i la Compañía de Paso (Clara Larcher), que participaran en el cicle després de la seua setmana de residència de creació a Énguera, dins del programa (2+2), organitzat per BenAmil i Espai Inestable.

Ignacio Herrero mostrarà el seu treball ‘Mi Ala’ des del circ humà i Clara Larcher ‘Ataduras’, una peça on es barregen les acrobàcies i la dansa.

Com a tancament del cicle, el diumenge 11, Ignacio Herrero i la seua companyia Yifan portaran a la plaça de Nàpols i Sicília ‘Gritando sin hacer mucho ruido’, un espectacle en la frontera de diferents disciplines entre l’equilibri, la corda fluixa, la dansa i l’escriptura.

La creació pren com a punt de partida el tema de la solitud per a portar al públic a un univers ple d’humor i poesia. Aquesta peça «íntimament universal» va rebre el premi al Millor Espectacle en el festival Internacional de Valladolid.