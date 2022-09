El gran salt de la Jove Orquestra Simfònica

El mapa creix per a la Jove Orquestra Simfònica, la formació de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana enceta una gira que serà també un viatge de maduresa. I un gran salt: aquest cap de setmana, Cullera ha sigut testimoni d’una aventura que, per primera vegada, eixirà del territori valencià, portant als nostres millors músics joves cap a Pamplona i Madrid.

La unitat orquestral dirigida pel reconegut mestre Cristóbal Soler farà una última parada a les nostres comarques. Serà a l’Auditori Antonio Cabeza de Paterna, el pròxim diumenge 11 de setembre (11.30 hores). Després, viatjarà a Pamplona per a actuar al Teatro Gayarre, el 16 de setembre. Un dia després finalitzarà el seu camí a l’escenari del Teatro Monumental de Madrid). Aquest concert suposarà un extraordinari tancament per a la temporada 2022 de l’orquestra, el qual tindrà també un cert gust d’inici d’una nova i brillant etapa.

«Tenim molta il·lusió per emprendre aquesta gira i poder mostrar amb orgull, fora del nostre territori, l’altíssim nivell dels joves músics valencians», remarca Daniela González, presidenta de la FSMCV, qui posa en valor la trajectòria de la formació: «La Jove Orquestra Simfònica és un projecte artístic de referència, integrat per músics de les nostres societats musicals, i suposa la millor carta de presentació de l’excel·lència artística que caracteritza al nostre moviment».

Els dies previs a l’estrena, l’orquestra va estar concentrada a la mateixa Cullera, durant una trobada pedagògica que va servir per a treballar el repertori de la gira: la Simfonia núm. 4 de P.I. Tchaikovsky i Chants d’Auvergne, de Joseph Canteloube. Formada per huitanta músics amb edats entre els 15 i els 24 anys, la unitat reuneix una selecció de joves intèrprets valencians en edat de formació, oferint-los l’oportunitat de complementar els seus estudis en un entorn semiprofessional, amb professorat especialitzat de reconegut prestigi, en diversos auditoris i treballant amb alguns dels millors directors orquestrals del moment.

La temporada de la Jove Orquestra Simfònica s’emmarca en la línia de subvenció concedida a la FSMCV per part del Ministeri de Cultura i Esport, a través de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM), per a l’exercici 2022. Així mateix, en virtut del conveni signat entre MAPFRE i la FSMCV, l’entitat asseguradora patrocina el projecte de la Jove Orquestra Simfònica en el desenvolupament de la seua activitat.

Mostra de l’excel·lència

La Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV va ser creada en 2014 com una unitat artística d’alt rendiment amb uns clars objectius pedagògics i artístics, com fomentar i potenciar l’estudi i la pràctica dels instruments de corda en el si de les societats musicals de la Comunitat Valenciana i les seues escoles de música, així com detectar, impulsar i fomentar el talent jove, oferint als músics una primera experiència dins d’un entorn orquestral semiprofessional.

Amb repertori eminentment simfònic i líric, la Jove Orquestra Simfònica està dirigida pel mestre valencià Cristóbal Soler, considerat un dels directors més reconeguts de la seua generació, exdirector musical del Teatre de la Zarzuela de Madrid, director associat de l’Orquestra Simfònica de Navarra, exdirector artístic de la Setmana de Música Religiosa de Conca, a més de president i fundador de l’Associació Espanyola de Directors d’Orquestra i director de l’Acadèmia Internacional de Direcció d’Orquestra AIDO-José Collado.

La formació articula les seues temporades artístiques sobre la base de dues trobades pedagògiques anuals, coincidint amb períodes no lectius, d’aproximadament una setmana de duració cadascun, que conclouen amb una sèrie de concerts.

La unitat va debutar en 2014 en el Palau de la Música de València amb l’estrena de l’obra Overture, de Francisco Coll. Des d’aleshores, ha desenvolupat la seua activitat en un gran nombre d’auditoris de la Comunitat Valenciana, com el Palau de les Arts, el Palau de la Música, l’Auditori de la Diputació d’Alacant (ADDA), o l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló, al mateix temps que col·labora amb agrupacions i entitats com l’Orfeó Valencià, el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València i l’Acadèmia Internacional de Direcció d’Orquestra AIDO, entre d’altres.