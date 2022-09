Imma, parenta meua indirecta, docent i aielonera de pro, m’apunta unes quantes paraules i expressions per si m’aprofiten per a comentar-les en esta columneta setmanal. Ja ho crec que m’aprofiten. Una de les que m’assenyala és «Agarrar-se a una paret llisa», una locució verbal molt pròpia de la parla valenciana. El Diccionari normatiu valencià la definix com a ‘ser molt llest, aprofitar qualsevol pretext’. Altres diccionaris la definixen aproximadament igual, però en molts llocs, «agarrar-se a una paret llisa» també té un altre sentit, com és ‘eixir-se’n (algú), com siga, d’una situació complicada, perillosa, incòmoda, emprant tots els recursos possibles a l’abast’. Eugeni S. Reig en el seu llibre Les nostres paraules arreplega esta dita, amb este sentit aproximadament. Semblant a eixa locució tenim esta altra: «Agarrar-se a una espasa lluenta», ‘valdre’s desesperadament de qualsevol recurs a l’abast’. En la parla catalana hi ha la locució «Agafar-se a un ferro roent», amb el mateix significat que les mencionades. Una locució que en castellà té el mateix sentit que les citades és «Agarrarse/cogerse a un clavo ardiendo». Els corruptes, quan els pillen, per salvar-se, s’agarren a una paret llisa.

El verb «agarrar» és molt versàtil. És ‘subjectar (un ésser viu o algun objecte) amb la mà, un altre òrgan o un instrument adequat, per a retindre’l, aguantar-lo, desplaçar-lo, utilitzar-lo o apoderar-se’n’, «Agarrar a algú pel braç», «Agarrar amb les dents», «Agarrar un lladre». També és ‘atrapar o descobrir (a algú) en una mentira, en un engany’, «Volies enganyar-me, però t’he agarrat»; ‘prendre’, “Agarra el llapis i apunta”; ‘usar (un mitjà de transport)’, «Agarraren un taxi»; ‘ocupar un càrrec’, «Va agarrar l’Alcaldia amb molta il·lusió»; ‘arribar a tindre algú o alguna cosa (l’ànim, la força o l’energia necessària per a aconseguir un efecte), «La meua moto agarra molta velocitat»; ‘comprendre’, «És xicoteta, però agarra les coses de seguida». Quan ha començat a ploure i va a més diem que «Va agarrant-se». Quan encenem foc, a vegades tarda a agarrar-se i fer flama, «Si li tirem un poc de gasoil, el foc s’agarrarà de seguida». Les plantes, per a que agarren, les hem de plantar en clots, cobrint les arrels de terra i regar-les sovint, fins que agarren. Després les reguem més espaiadament, «El plantó de llimera no ha agarrat perquè no l’has regat prou». El menjar que cuinem també s’agarra (s’apega) al recipient a on es cou, si no menegem el que cuinem, o no li posem més aigua, si cal, o no li llevem força al foc, «L’arròs s’ha quedat sense caldo i s’ha agarrat al cul del perol». També podem ballar «agarrats» o «solts», si tenim parella. I si dos es posen a renyir, també diem que s’han agarrat. «Agarrar» és com ho diem majoritàriament en la parla valenciana i té condició normativa. Té el sinònim «agafar» i altres. Com veiem «agarrar» dona per a molt, fins al punt que el seu participi, «agarrat», convertit en adjectiu, significa ‘gens gastador, tacany, avar, mesquí, del puny tancat’, «Jaume gasta lo mínim. És més agarrat que un xotis».