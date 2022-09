Aquest estiu pot significar un punt d’inflexió en la qüestió del canvi climàtic, eixe elefant en l’habitació que ja no pot ser ignorat. Sens dubte, la notícia més alarmant de les darreres setmanes és que el territori valencià ha viscut el pitjor estiu de l’última dècada quant a incendis forestal es refereix.

Enguany s’han detectat més de 1.150 focs que han arrasat al voltant de 35.000 hectàrees concentrades, principalment, en les províncies de Castelló i Alacant, amb els incendis de Begís i Vall d’Ebo respectivament.

Però aquest no ha sigut un problema exclusivament valencià, la situació es repeteix en la resta del país i també al conjunt d’Europa, que es troba immers en la pitjor sequera dels últims 500 anys segons experts.

Des de la Fundació FULL apostem per abordar el problema a través dels llibres i presentem un recull de títols per conéixer l’arrel de la qüestió, eines per a afrontar-ho i com explicar-ho a les noves generacions:

Canvi climàtic, de Yayo Herrero, María González i Berta Páramo (Litera Libros). Litera Libros presenta amb aquest títol un manual per a entendre les conseqüències climàtiques que han resultat de la Revolució Industrial, un full de ruta per a entendre els motius de l’escalfament global, com afecta aquest a l’entorn natural i les persones i quines són les vies d’actuació per encarar aquesta crisi.

I ara jo què faig?,

d’Andreu Escribà (Sembra Llibres). L’ambientòleg i activista valencià Andreu Escribà s’allunya de teories grandiloqüents i solucions màgiques per abordar la qüestió climàtica. I ara jo què faig? és una proposta senzilla i didàctica per a entendre l’arrel del problema i animar a la població a iniciar el canvi des de baix amb accions individuals.

Per què les dones salvaran el planeta, diverses autores (Raig verd). Més d’una vintena de veus destacades dels moviments feministes i ecologistes, com Vandana Shiva, Caroline Lucas o Maria Mies entre altres, s’ajunten en aquest llibre per exposar els vincles entre els dos àmbits en defensa de la justícia social.

Educar per al col·lapse, de Jordi Marín i Monfort (Onada).

Amb quina actitud ha d’afrontar l’àmbit educatiu aquest escenari? Quins coneixements necessitarà la generació més jove per a adaptar-se a ell? Jordi Marín reflexiona sobre aquesta i altres qüestions en un llibre imprescindible per a docents ara que comença el nou curs escolar.

Som aquí, d’Oliver Jeffers (Andana editorial).

Arran del naixement del seu fill, l’autor irlandés Oliver Jeffers va elaborar aquesta carta de presentació del planeta Terra per als més menuts, un llibre que convida a explorar què fer pel nostre planeta i com viure en ell en harmonia.