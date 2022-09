La ballarina i coreògrafa Oryan Yohanan proposarà hui noves perspectives i punts de partida cap a nous processos artístics compartint el seu coneixement amb els professionals del sector a l’Espai La Granja. Les propostes que es treballaran plantegen reptes de qualsevol mena —resistència, flexibilitat, escolta— i conviden a pensar sobre la pràctica com a ballarins i ‘performers’.

En aquest taller s’explorarà la mobilitat, simultàniament, des del coneixement de l’estructura del cos com des del reconeixement de la intuïció física. A través d’exercicis i dinàmiques concretes es buscarà un estat reactiu enfocat en la connexió. Alguns dels conceptes que s’hi treballaran seran: la suspensió, la resistència, la mirada, la mecànica, l’escolta, la memòria, la veu i el silenci, entre altres.

Oryan Yohanan (Jerusalem) ha ballat en la Kibbuts Contemporary Dance Company de 2006 a 2010 com a ballarina principal sota la direcció artística de Rami Be’er. En 2010-2011 va treballar en la companyia The Project de l’Òpera d’Israel i el Centre Suzanne Dellal com a ballarina principal amb peces de William Forsythe, Emanuel Gat, Jacopo Godani, Marco Goecke, Idan Sharabi i Yoram Karmi.

Des de 2011, Oryan ha treballat com a ballarina independent amb els coreògrafs Sahar Azimi, Idit Herman i Clipa Theatre, Gili Navot, Shlomi Bitton, Dafi Altbeb, Sharon Vaisvaser, Maya Yogel, Elad Shecter, Yoni Soutchy i altres.

Com a coreògrafa, Oryan ha creat les peces: ‘Missis’ (2007), ‘Sea-Land’ (2013), ‘The War Room’ (2013), ‘No Blood Relation.ever’ (2014) i ‘The Being Herd’ (2015). La seua nova creació en solitari, ‘Plot of Body’, es va estrenar al juliol en The Dance Arena Festival, a Jerusalem.

Espai La Granja també acollirà el pròxim 14 de setembre ‘Jornada de Escucha’, dirigida també als professionals del sector. «L’escolta del desig i la construcció col·lectiva. Espai LaGranja vol escoltar el que els professionals han de dir. Organitzem una jornada d’escolta per a conèixer de primera mà quina necessitats específiques tenen els creadors davant la pròxima temporada. Volem ajudar al fet que el sector tinga el màxim protagonisme en el disseny d’activitats de Espai LaGranja. Amb aquesta jornada s’assumeix la necessitat de reflexionar col·lectivament sobre quin tipus de cultura generem des de Espai LaGranja. Veuen i ens escoltem», ha comunicat l’entitat.

Tècniques de moviment

El dia 14 també tindrà lloc el taller de Gaston Core i Nico Yao Dapre (AKA Oulouy) sobre el projecte The Very Last Northern White Rhino. Aquest taller està destinat a professionals de la dansa que vulguen desenvolupar processos d’investigació a partir d’una tècnica específica de moviment (danses urbanes, danses tradicionals, etc.). Té com a objectiu l’assimilació d’eines bàsiques de composició i la reflexió sobre conceptes relacionats amb la producció de sentit en l’obra coreogràfica.