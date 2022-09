Amb la tardor arriba la temporada per excel·lència de les lletres valencianes amb la Plaça del Llibre de Castelló, la Plaça del Llibre de València i, enguany i de manera excepcional celebrant el centenari de Joan Fuster, la Plaça del Llibre de Sueca. Brollen els festivals de llibres al carrer i, al seu torn, es torna a commemorar els Premis Plaça del Llibre, que s’entreguen durant la inauguració de la Plaça del Llibre de València, que aquest any assoleix una dècada.

Els guardonats del cicle 2022 han estat el poeta de La Safor Josep Piera amb el Premi Trajectòria Literària; l’editorial valenciana Edicions del Bullent amb el Premi Trajectòria Editorial; i l’Espai Joan Fuster de Sueca amb el Premi Difusió de la Cultura Valenciana.

Els Premis Plaça del Llibre són els guardons atorgats per la Plaça del Llibre, el major aparador de llibres en valencià i compten amb tres categories: el Premi Trajectòria Literària, el Premi a la Difusió i el Premi a la Trajectòria Editorial. Aquests guardons es celebren des de l’any 2014 en les categories del Premi a la Difusió i el Premi a la Trajectòria Literària; i des de l’any 2019 al Premi a la Trajectòria Editorial.

Els premis, potenciats per la Plaça del Llibre i impulsats per la comissió organitzadora del certamen, formada per Escola Valenciana, ACPV, AELC, AEPV i FULL, pretenen «ser un homenatge i un reconeixement a persones i entitats que fomenten la lectura i la difusió de la nostra llengua i cultura», afirmen des de l’organització.

Els tres premiats han agraït el seus respectius guardons amb acontentament i goig. L’escriptor Josep Piera (Beniopa, 1947), amb una obra poètica molt extensa i nombrosament premiada. Destaquen els seus guardons com el Premi Carles Riba de poesia; els Premi Andròmina i Premi Josep Pla, de prosa; i la Creu de Sant Jordi (1991, Generalitat de Catalunya). També cal assenyalar la seua narració poètica autobiogràfica, inspirada en els seus viatges pel Mediterrani, així com les seues versions en català de poetes destacats en la poesia àrab, així com biografies de personatges com Ausiàs March i Sant Francesc de Borja. Destaca també amb la seua faceta com a agitador cultural.

Per una altra banda, l'Ajuntament de Gandia va atorgar-li la distinció de Fill Predilecte de Gandia al 2010. En referència al Premi Plaça del Llibre, el poeta de La Safor confessa que «aquest premi l'he rebut com una sorpresa i un reconeixement generós alhora. És un acte d'un valor públic que m'honora». Al seu torn, el guardó a Edicions del Bullent, una de les editorials de més recorregut al panorama valencià, coincideix amb el seu quaranta aniversari. Aquesta editorial de Picanya compta amb col·leccions de narrativa, assaig, literatura infantil i juvenil i, a més a més, col·leccions de suport a l’ensenyament. Per la seua banda, convoca el Premi Enric Valor de narrativa juvenil; el Premi Soler i Estruch de narrativa curta; i el Premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular junt al Museu Valencià d’Etnologia.

«A l’octubre de 1983 apareix Edicions del Bullent a la portada d’un llibre, i no ho fa sola. Era Pont 1, un llibre de l’ensenyament del valencià. Dècades després, aquest reconeixement de la Plaça del Llibre és, més que mai, un premi també mutu, una manera de mirar-nos els uns als altres i dir: contra totes les dificultats que ens trobem, ací estem juntes i il·lusionades, amb l’objectiu comú de servir la nostra cultura», ha proclamat Núria Sendra, editora d’Edicions del Bullent.

Pel que fa a la difusió de la cultura valenciana, enguany se li ha atorgat a l’Espai Joan Fuster de Sueca, concordant amb el centenari del naixement de l’intel·lectual per excel·lència d’aquesta ciutat. Aquesta institució rep el guardó per ser element difusor de la cultura arran de la seua tasca com a centre de difusió de l’obra de l’escriptor suecà amb la finalitat de conservar, gestionar i difondre els fons que ens va llegar. El director de l’Espai Joan Fuster, Salvador Ortells, declara que «és un reconeixement a la tasca de difusió cultural i educativa que duguem a terme des de gener de 2017».

Aquest espai, a través dels del museu dedicat a l’assagista, el centre de documentació, l’aula didàctica i les activitats culturals, es difon la vida i l’obra de l'escriptor en tota la seua amplitud, abastant tots els sectors de la població i amb una atenció especial al públic més jove. «Aquest treball intens no hauria estat possible sense el suport de l’Ajuntament de Sueca; la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport; i l’ajuda desinteressada de moltes persones, entre les que mereix un lloc destacadíssim l’aportació de Francesc Pérez Moragón, l'actual director d’honor i assessor extraordinari de l’Espai Joan Fuster», ha apuntat Ortells.