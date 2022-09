La Filmoteca d’Estiu, celebrada del 5 d’agost al 3 de setembre als jardins del Palau de la Música de València, ha obtingut en aquesta edició 11.561 espectadors i una mitjana de 444 persones per sessió. Aquest fet suposa un increment en el nombre d’espectadors del 36,1 % respecte a l’edició de 2021, en la qual es van registrar 8.492 espectadors i una mitjana de 314 persones per sessió.

Si en 2021 s’havia fixat l’aforament en un 50 % per la normativa covid-19, enguany s’ha celebrat una edició plenament normalitzada. Per segon any consecutiu, el públic ha pogut accedir a la venda d’entrades en línia per mitjà de la web de l’IVC, que ja supera la venda en taquilla i arriba al 60 % del total de la recaptació.

En total s’han projectat onze pel·lícules en 26 sessions. A més de l’habitual cicle amb les millors pel·lícules de l’any en versió original i la revisió de grans clàssics, la programació de la Filmoteca d’Estiu ha programat un cicle de quatre pel·lícules de Wong Kar-wai.

Aquest cicle dedicat al cineasta xinés continua dins de la programació regular de la nova temporada de la Filmoteca de València amb les projeccions de ‘Días salvajes’ (1991) (16 i 25 de setembre) i ‘El fluir de las lágrimas’ (1988) (17 i 18 de setembre).

La Filmoteca d’Estiu va esgotar les 900 entrades disponibles en la primera sessió d’‘El buen patrón’ (2021), de Fernando León de Aranoa, que ha sigut la pel·lícula més vista en aquesta edició. Projectada el 19, 20 i 21 d’agost, la guanyadora del Goya a la millor pel·lícula va ser vista per 2.230 espectadors. El filme narra la vida de Julio Blanco, el carismàtic propietari d’una empresa que fabrica balances industrials en una ciutat espanyola de províncies. Espera la imminent visita d’una comissió que decidirà l’obtenció d’un premi local a l’excel·lència empresarial. Tot ha d’estar perfecte per a la visita. No obstant això, tot sembla conspirar contra ell. Treballant a contrarellotge, Blanco intenta resoldre els problemes dels seus empleats, creuant per a açò totes les línies imaginables, i donant lloc a una inesperada i explosiva successió d’esdeveniments d’imprevisibles conseqüències.

Premis Oscar i Berlanga

Entre les més vistes d’enguany també figuren ‘CODA’ (2021), de Sian Heder, guanyadora de l’Oscar a la millor pel·lícula, amb 1.367 espectadors en dues sessions, i ‘Espíritu sagrado’ (2021), del director valencià Chema García Ibarra, guanyadora del Premi Berlanga a la millor pel·lícula. Projectada els dies 5, 6 i 7 d’agost, la pel·lícula valenciana amb la qual es va inaugurar aquesta edició fou vista per 1.292 espectadors.

Quatre pel·lícules en valencià

De les onze pel·lícules que han conformat la programació de la Filmoteca d’Estiu de 2021, quatre s’han projectat en versió original amb subtítols en valencià: el musical ‘Cabaret’ (1972), de Bob Fosse; ‘Titane’ (2021), de la directora francesa Julia Ducornau, i dos títols de Wong Kar-wai: ‘Fallen Angels’ (1995) i ‘Happy Together’ (1997). De les 26 projeccions, 9 han sigut amb subtítols en valencià.

La celebració de la Filmoteca d’Estiu ha sigut possible gràcies a l’Ajuntament de València, que va cedir els jardins del Palau de la Música com a espai de les projeccions; també gràcies al patrocini de Cerveza Turia.