L’any 1862, el professor d’educació física Miroslavg Tirs i l’empresari de Praga Jindrich Fügner van crear una organització d’educació física, concretament a l’antiga Txecoslovàquia, anomenada Sokol, que significa falcó.

Va ser arran d’un viatge per aquelles terres del vilafranquí i fundador de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, Mn. Albert Bonet, que s’introdueixen els falcons a Catalunya. Els mètodes d’organització i associacionisme van ser el que van deixar bocabadat Bonet. L’acceptació fou molt bona i, a partir dels anys 30 del segle passat, es comencen a obrir molts gimnasos a Barcelona i arreu de Catalunya on es practicava aquesta disciplina. A les acaballes de l’any 1933 hi havia un total de vint-i-cinc grups repartits pel Principat. Amb l’esclat de la guerra van desapareixent tots els gimnasos i també la federació.

Dues vessants falconeres

En els seus inicis, les colles de Llorenç del Penedès (existent encara) i la de Sant Vicenç dels Horts (ja desapareguda) són les hereves dels antics falcons, és a dir, formen part de la vessant gimnàstica. Comencen les seves actuacions amb un escalfament previ, amb estiraments de braços i cames, no incorporen la faixa i fan les seves figures amb sabatilles.

L’altra vessant és la castellera, on inclouríem la resta de colles, i es diferencien dels castells en el fet que fan figures humanes, i no torres. Les colles d’aquesta vessant ja busquen un repte, una superació, i adapten algunes figures i el llenguatge de l’argot casteller, alhora que incorporen faixa i actuen descalços.

Pel que fa al vestuari, totes les colles de falcons vesteixen amb camisa i pantaló blancs i es diferencien les unes de les altres per l’escut i el color de la faixa.

Com és una actuació?

Una actuació pot durar entre mitja hora i una hora, ja que una colla falconera pot tenir un repertori de fins a deu figures diferents. L’actuació acostuma a ser molt dinàmica i vistosa, d’una banda, pel fet que no hi ha pausa entre figura i figura, i de l’altra, per la particularitat que les figures poden presentar els seus membres acotxats, agenollats, drets o fins i tot poden ser figures amb moviment.

Les colles del moment

En aquests moments, a Catalunya hi ha 9 colles de falcons. Tot i que la majoria estan al centre del país (Vilafranca del Penedès, Piera, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Castellcir, Malla i Capellades), també n’hi ha una a la Catalunya del Nord: els Falcons del Riberal. A excepció dels de Vilafranca, que van ser fundats el 1959, la resta de colles esmentades sorgiren entre el 1996 i el 2012, un veritable boom falconer. A aquest llistat cal afegir els Falcons de Llorenç del Penedès, fundats l’any 1942, la qual seria l’única colla que englobaríem dins de la vessant gimnàstica i que no porta faixa.

Abans de la pandèmia existien dues colles més, per tant, el panorama falconer ha quedat tocat i les colles hauran de fer un sobresforç per mantenir la gent i, sobretot, les actuacions.

La Colla Falcons de Vilafranca (creada per 15 nois amb una mitjana de 16 anys) és una de les més actives del panorama falconer i va ser fundada el setembre del 1959 a redós de l’Acció Catòlica, uns dels moviments eclesiàstics que hi havia en aquells moments a Vilafranca. Diem que és de les més actives perquè fa més de 62 anys que està en actiu i, abans de la pandèmia, acostumava a fer més d’una trentena de sortides a l’any. Pel que fa a les seves figures, ha arribat a fer, entre d’altres, l’escala d’11, la pira de 7x6 carregada, la piràmide drets de 6, el 3 de 7 net, el 3 de 7 net aixecat per sota i el pilar de 6 aixecat per sota i deixat net.

Certament, les construccions falconeres aporten una riquesa importantíssima a les torres humanes en general i a la nostra cultura en particular. Esperem que, amb el temps, aquest món es refaça del colp de la pandèmia per continuar fent-nos gaudir a les nostres places i carrers.