Un any després del seu debut, la Banda Simfònica Ciutat de València puja de nou als escenaris. El projecte compartit per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i la Coordinadora de Societats Musicals de la Ciutat de València (Cosomuval), es consolida enguany amb un concert el Teatre Principal de València, i un programa que mira el repertori cinematogràfic que posarà el focus en obres de compositors valencians actuals.

El concert serà diumenge 18 de setembre, a les 19.30 hores, dins del programa Un Palau de Cinema. Amb esta actuació, la formació reforça la seua aliança amb el Palau de la Música i l’Ajuntament de València, fixant en la temporada musical de la ciutat una cita que reunix 80 intèrprets provinents de 16 societats musicals de la comarca de València Ciutat.

«L’objectiu d’esta formació, que vam crear a 2021, és unir a les societats musicals de la ciutat de València i crear projectes artístics en comú, oferint una experiència formativa i molt enriquidora, que segur espenta les carreres de les i els nostres músics», apunta Daniela González, presidenta de la FSMCV. «Per a nosaltres és fonamental mantindre este acord amb el Palau de la Música i l’Ajuntament de València, que permet impulsar un projecte de bandes a la ciutat, amb la voluntat de donar estabilitat i continuïtat a una proposta que arriba enguany a la seua segona edició i estem segurs que tindrà un llarg recorregut», destaca Domingo Carles, president de la comarca de València Ciutat de la FSMCV.

Per a esta temporada de 2022, la Banda Simfònica Ciutat de València estarà sota la batuta del jove director valencià Pablo Marqués Mestre. El repertori triat per a l’ocasió rendirà un tribut especial a compositors valencians contemporanis que han creat obres per al cinema, com ara Vicente Ortiz (La Banda) i Óscar Navarro (La Mula), juntament amb altres grans exponents del gènere com Miguel Asins Arbó, estret col·laborador de Luis García Berlanga. A més, el programa integrarà algunes de les composicions més reconegudes de la pantalla gran, d’autors com Ennio Morricone, John Williams i Andrew Lloyd Webber. L’entrada al concert serà gratuïta fins a completar aforament.

Per a la preparació del concert, la banda ha realitzat els seus assajos a l’Alqueria Julià-Casa de la Música, nova seu de la FSMCV, i en el Palau de la Música.

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) és una entitat sense ànim de lucre integrada actualment per 550 societats musicals, que amb les seues respectives escoles de música reunixen més de 43.000 músics, 60.000 alumnes, més de 600 centres educatius, 5.000 professors i més de 200.000 associats. Les societats musicals de la Comunitat Valenciana han sigut reconegudes com a Bé d’Interés Cultural Immaterial (B.I.C.) i Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya.