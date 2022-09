«Els concerts de Pamplona i Madrid seran importants per al reconeixement del talent de la Jove Orquestra»

Després del concert que hui ofereixen a Paterna (Auditori Antonio Cabeza, 11:30 hores), dos concerts queden per a tancar una gira i dos destins per a encetar també un nou viatge, el de la maduresa. Les actuacions a Pamplona i Madrid quedaran per a la història de la Jove Orquestra Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, impulsant la trajectòria d’una unitat que ha brillat als auditoris de les nostres comarques i ara ho farà també fora de casa.

«Les dos cites seran molt importants per al reconeixement i la visibilitat del talent de les i els nostres músics», reconeix Cristóbal Soler, director de la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV. El Teatre Gayarre de Pamplona (divendres 16 de setembre, 19.00 hores) serà la primera parada d'esta aventura. Un dia després, el viatge culminarà al Teatre Monumental de Madrid (dissabte 17 de setembre, 20.00 hores). L'aura i la història dels dos auditoris seran al mateix temps repte i alé per a la jove unitat. «He percebut en tots molta energia i molta passió, a més d'un enteniment increïble a l'escenari. Pensem que és una selecció del millor talent entre milers de músics de les nostres societats», valora Soler, acostumat a polir diamants. A banda de la seua tasca amb la unitat de la FSMCV, és el director amb més col·laboracions amb la Joven Orquesta Nacional de España, entre d'altres fites de la seua carrera. «És meravellós treballar amb esta formació, estan àvids de demostrar el seu nivell. Quan acabe l'últim concert a Madrid els repetiré el que dic a la fi de cada gira: mai perdeu l'amor per la música», raona el mestre. Eixe serà l'últim missatge a un conjunt de joves prodigis que hauran viatjat junts a la gira que va començar a Cullera i continua hui a Paterna. Amb el concert de hui a esta localitat de l'Horta, s'acomiaden de l'audiència valenciana interpretant la Sinfonía núm. 4 de P.I. Tchaikovsky i Chants d'Auvergne, de Joseph Canteloube, un concert que encara és més especial si cap, ja que commemora el 75é aniversari del Centre Musical Paternense. El projecte de la Jove Orquestra Simfònica, creat en 2014, és un dels puntals artístics de la FSMCV. «Tenim molta il·lusió per mostrar amb orgull, fora del nostre territori, l'altíssim nivell dels joves músics valencians», remarca la presidenta de la Federació, Daniela González, posant l'accent en la trajectòria de la unitat: «És un projecte integrat per músics de les nostres societats musicals, i suposa la millor carta de presentació de l'excel·lència del nostre moviment». Talent d'entre 15 i 24 anys Formada per una selecció de huitanta músics entre els 15 i els 24 anys, la unitat reuneix músics valencians en formació, oferint-los l'oportunitat de complementar els seus estudis en un entorn semiprofessional, amb professorat especialitzat de reconegut prestigi, en diversos auditoris i treballant amb alguns dels millors directors orquestrals del moment. La temporada de la Jove Orquestra Simfònica s'emmarca en la línia de subvenció concedida pel Ministeri de Cultura i Esport, a través de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM). Així mateix, gràcies al conveni signat entre la FSMCV i MAPFRE, l'entitat asseguradora patrocina el projecte de la Jove Orquestra Simfònica, impulsant el desenvolupament de la seua temporada i donant suport a aquesta unitat orquestral que cada vegada té més futur dins i fora de la Comunitat Valenciana. Amb tots estos elements, la formació travessa fronteres perquè altres audiències comproven el que ja sap el públic valencià: l'aborronador talent dels nostres joves intèrprets.